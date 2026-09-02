Un motorista resulta herido en A Coruña tras salirse de la vía y chocar contra un coche en Juan Flórez

Un motorista resultó herido en la madrugada del martes al miércoles en A Coruña tras sufrir un accidente de tráfico en la calle Juan Flórez. El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando el motorista se salió de la vía y terminó colisionando contra un vehículo.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió heridas, aunque se levantó por su propio pie.

Además, las pruebas realizadas al motorista tras el accidente arrojaron un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Los servicios de emergencia y los agentes correspondientes se desplazaron hasta el lugar para atender el accidente y regular la circulación.