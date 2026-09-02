El edificio municipal de Xuxán, en A Coruña, retrasa su finalización hasta septiembre de 2027

Las obras del edificio municipal de Xuxán volverán a retrasarse. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles una nueva prórroga que desplaza la finalización de los trabajos hasta septiembre de 2027, cuando inicialmente estaba previsto que el inmueble estuviese terminado en agosto de 2026.

El nuevo calendario supone añadir 388 días, unos 13 meses, al plazo de ejecución inicialmente previsto, que era de 20 meses. En términos porcentuales, el tiempo de obra se incrementa un 65% respecto al plazo original, según ha denunciado el Partido Popular.

El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta que el edificio forma parte del acuerdo del Conde de Fenosa, fechado en 2019. De este modo, han transcurrido ya siete años desde aquel acuerdo y el inmueble todavía necesitará, según el nuevo calendario municipal, otro año para poder estar terminado.

El proyecto contempla un edificio destinado a viviendas municipales y partía de un presupuesto de alrededor de 10 millones de euros. La nueva prórroga abre además la incógnita sobre si el retraso tendrá algún impacto en el coste final de la actuación.

Pontejos también acumuló retrasos

El edificio municipal de la calle Pontejos, compuesto por cinco viviendas, es otro de los proyectos residenciales que ha sufrido importantes demoras. La actuación tenía inicialmente un plazo de ejecución de menos de un año, pero las obras terminaron prolongándose durante tres años después de distintas prórrogas. El inmueble forma parte de las actuaciones municipales destinadas a incrementar el parque de vivienda pública de la ciudad.

A esta situación se suma la existencia de 40 viviendas municipales pendientes de reparaciones, que actualmente no se encuentran en uso. La puesta a punto de estos inmuebles permitiría ampliar el número de viviendas disponibles dentro del parque municipal.

Sin ayudas municipales para rehabilitación desde 2023

En materia de rehabilitación, tampoco se han convocado en los últimos años las ayudas municipales destinadas a rehabilitar edificios o instalar ascensores. El PP señala que estas convocatorias no se realizaron en 2024 ni 2025, y que tampoco se han puesto en marcha durante 2026, según denuncia la formación popular.

Los retrasos afectan además a la tramitación de determinadas licencias municipales, con expedientes que pueden acumular meses de espera y, en algunos casos, llegar a demorarse durante años.

Por otro lado, continúa pendiente de concretarse la incorporación de las viviendas de la SAREB anunciadas por el Ayuntamiento durante la campaña electoral. Por el momento, no se ha materializado la disponibilidad de esos inmuebles para ampliar el parque residencial municipal.

En paralelo, A Coruña mantiene la declaración de zona de mercado residencial tensionado, una medida que afecta al mercado del alquiler de la ciudad y que ha generado un intenso debate político entre el Gobierno local y la oposición.