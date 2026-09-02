El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en A Coruña

Punto de venta de la ONCE en A Coruña. Quincemil.

La suerte ha vuelto a sonreír a A Coruña, donde el Cupón Diario de la ONCE ha repartido 70.000 euros en el sorteo celebrado este martes 1 de septiembre.

En concreto, fueron dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que fueron vendidos en el punto de venta situado en el Mercado de Abastos de la Plaza de Lugo, en el número 17.

La encargada de repartir estos premios fue Magdalena Lama Rodríguez, vendedora de la ONCE en este punto de venta de la ciudad herculina.

El Cupón Diario pone en juego cada día un premio de 500.000 euros al número más la serie y otros 49 premios de 35.000 euros para los acertantes de las cinco cifras del número premiado.

Además, el sorteo contempla premios de diferentes cuantías para las coincidencias con las primeras o últimas cifras del número ganador, así como reintegros.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de su red de vendedores y también pueden adquirirse a través de JuegosONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.