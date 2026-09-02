A Coruña licita la peatonalización de Antonio Viñes, en Os Mallos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña ha dado este miércoles un nuevo paso para transformar el entorno de Antonio Viñes, con la licitación de las obras de peatonalización y humanización del tramo comprendido entre la calle Asturias y Oidor Gregorio Tovar. El proyecto se completa con actuaciones en varias de las calles colindantes y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que se trata de una intervención que responde a una demanda trasladada desde hace tiempo por los vecinos de la zona. "Es una actuación consensuada, hablada y pactada", aseguró la regidora, que recordó que mantuvo encuentros personalmente con residentes de la calle, que le trasladaron sus peticiones y llegaron a entregar firmas para impulsar la transformación del espacio.

La actuación aprovechará además las características actuales de este tramo de Antonio Viñes, donde existe una importante actividad hostelera y una reducida afluencia de tráfico, una circunstancia que, según explicó la alcaldesa, facilita acometer un cambio integral en la ordenación del espacio público.

El proyecto contempla convertir Antonio Viñes en una plataforma única y una calle peatonal, al tiempo que se mantendrá el arbolado existente y se incorporarán nuevos árboles. También se instalarán más bancos y se ejecutarán pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad de quienes caminan por la zona.

Las obras no se limitarán a Antonio Viñes. La intervención se extenderá a Oidor Gregorio Tovar, Cronista Pacheco y Vizcaya, donde también se apostará por plataformas únicas y una mejora de la accesibilidad. Además, se habilitará un carril bici en sentido ascendente, que dará continuidad al ya existente en Mariscal Pardo de Cela.

En Cronista Pacheco se plantea asimismo una nueva ordenación del tráfico, con la creación de una glorieta central. El objetivo es adaptar el espacio a la normativa de accesibilidad y alcanzar unas dimensiones que permitan cumplir con los requisitos de seguridad y movilidad.

Más de 800.000 euros para mejorar los itinerarios peatonales entre Elviña y Os Rosales

La Junta de Gobierno Local también ha abierto la licitación para mejorar los itinerarios peatonales entre Elviña y el barrio de As Flores, una actuación que contará con un presupuesto superior a 800.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto se concentra en el eje de la Rolda Camilo José Cela, donde existen tres conexiones peatonales con Elviña. Actualmente, estas rutas cuentan con escaleras "largas y muy empinadas" que dificultan el desplazamiento de personas con problemas de movilidad.

Para resolver esta situación se instalará un ascensor público en cada una de las tres conexiones peatonales, permitiendo salvar los desniveles existentes y garantizar un acceso más cómodo y accesible.

La intervención será, sin embargo, más amplia que la instalación de estos tres elevadores. El Ayuntamiento prevé una actuación integral sobre el entorno, con mejoras de seguridad viaria, pasos de peatones elevados, nueva señalización, iluminación, repavimentación, saneamiento de pluviales y renovación del mobiliario urbano, entre otras medidas.

"No son solo los tres ascensores, sino una actuación integral que atiende a las demandas de tener una ciudad más accesible y más cómoda para los vecinos", señaló Inés Rey.

La alcaldesa defendió que este tipo de actuaciones permiten destinar los fondos municipales a proyectos que tienen un impacto directo en el día a día de los coruñeses. La intervención se enmarca además en el Plan de Barrios, que, según destacó el Gobierno local, ya ha movilizado 83 millones de euros.

Recuperación de los locales de la Lágrima de San Roque

La Junta de Gobierno Local también ha abordado la recuperación de los locales de la Lágrima de San Roque, un espacio que el Ayuntamiento quiere volver a poner en valor después de recuperar su titularidad.

La intervención permitirá conservar la estructura del inmueble, pero adaptándolo para mejorar sus condiciones de habitabilidad, funcionalidad y accesibilidad. El objetivo es incorporarlo a la red municipal de espacios públicos para que pueda ser utilizado por los vecinos para celebraciones, eventos, actividades sociales y formativas, entre otros usos.

El conjunto dispone de unos 360 metros cuadrados entre el espacio interior y la terraza. El proyecto mantendrá elementos originales del inmueble, como su estructura y la balaustrada, e incorporará una celosía destinada a reducir la incidencia directa del sol en el interior y proporcionar una mayor privacidad.

También se recuperará la terraza como parte del espacio urbano, con la instalación de una pérgola y bancos para favorecer su utilización.

En la zona inferior se crearán tres áreas diferenciadas pero conectadas entre sí: una de mayores dimensiones destinada a reuniones, otra concebida como espacio de trabajo y una tercera zona infantil con juegos para los más pequeños.

La actuación busca así recuperar un espacio actualmente infrautilizado y convertirlo en un equipamiento público abierto a diferentes usos. "Queremos facilitar el uso de este edificio mejorando su accesibilidad", explicó Inés Rey.