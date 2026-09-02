Los Bomberos clausuran el edificio incendiado en la avenida de Hércules de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir este martes por la tarde en el edificio incendiado de la avenida de Hércules para garantizar la seguridad durante una inspección de la Policía Judicial.

La actuación comenzó alrededor de las 16:47 horas y movilizó a cuatro bomberos y dos vehículos. Los agentes necesitaban acceder al interior del inmueble para realizar una inspección, pero el estado en el que se encontraba la vivienda impedía entrar con seguridad.

Los bomberos llevaron a cabo una pequeña demolición en el interior del edificio, retirando tres tabiques que presentaban "numerosas grietas y abombamientos". Una vez completados estos trabajos, la Policía Judicial pudo acceder al inmueble y realizar la inspección.

Posteriormente, agentes de la Policía Local acompañaron a los residentes al interior para que pudieran recoger sus efectos personales.

Una vez finalizadas todas las actuaciones, los Bomberos procedieron a tapiar las ventanas de la vivienda incendiada y bloquear la puerta de acceso al edificio, con el objetivo de impedir que cualquier persona pueda entrar en su interior.

El inmueble fue revisado por una técnica municipal, que confirmó que las condiciones de seguridad no eran suficientes para que pudiera seguir siendo utilizado. Por este motivo, se acordó clausurar el edificio, ya que no reúne las condiciones mínimas necesarias para poder pernoctar en él.