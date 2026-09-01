La plaza de María Pita, en A Coruña, acogerá este miércoles una concentración por Ceuta

Este miércoles, 2 de septiembre, tendrán lugar en Galicia diferentes movilizaciones en apoyo a Ceuta. En A Coruña habrá una concentración en la plaza de María Pita, a la que confluirán dos convocatorias en el mismo punto: la promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante los ayuntamientos de toda España y la impulsada por dos coruñesas que vivieron en Ceuta.

La cita tendrá lugar a partir de las 20:00 horas enfrente del edificio del Concello da Coruña y contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Precisamente este martes, Rueda anunció que él mismo acudirá a una de las concentraciones y animó a la ciudadanía a participar. Por su parte, el PSOE ha pedido en una circular a sus cargos públicos que no acudan a las movilizaciones del próximo miércoles en apoyo a Ceuta, al considerar que el PP intenta instrumentalizarlas políticamente. Mientras que el BNG ha acusado de "racista" a la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el PSdeG censura que los populares están "alegrándose" de esta situación.

En A Coruña, el líder del PP local, Miguel Lorenzo, ha llamado a participar en la concentración convocada por la FEMP. "Animo a todos los coruñeses a que acudan a la concentración que tendrá lugar mañana, día 2, a las 20:00 horas en la plaza de María Pita", ha señalado.

Lorenzo ha reclamado que se garantice la seguridad y el orden público y se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos de Ceuta. "Ceuta y Melilla son españolas. Ceuta y Melilla son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro", ha concluido.

Por su parte, el Concello da Coruña, liderado por la alcaldesa socialista, Inés Rey, no ha confirmado si participarán o no en la concentración.