Acceso a Marineda City.

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A Coruña

Una mujer de 54 años resulta herida leve en un accidente cerca de Marineda City, en A Coruña

La herida iba en una moto que fue alcanzada por un turismo en la rotonda de acceso al centro comercial

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Una mujer de 54 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico que se registró minutos antes de las 13:50 horas en la rotonda de acceso a Marineda City, en el entorno de Monte Patelo.

Miguel Lorenzo en rueda de prensa.

Un particular fue quien dio aviso a los servicios de emergencia, indicando que un turismo había alcanzado a una moto. En ella viajaban dos personas, una de ellas la mujer herida, que iba como acompañante.

El alcance se produjo en uno de los cedas de incorporación a la glorieta. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, Protección Civil, los bomberos y Urxencias Sanitarias, que trasladaron a la mujer a un centro hospitalario para tratar sus heridas.