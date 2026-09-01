Más allá de Santa Margarita: estos son los otros proyectos de parques y jardines de A Coruña

Jardín de San Carlos en A Coruña. Concello de A Coruña

A Coruña ha despedido el mes de agosto estrenando un parque de Santa Margarita renovado. Uno de los principales pulmones verdes de la ciudad cuenta ahora con senderos y espacios infantiles y deportivos nuevos, además de más mobiliario urbano y zonas verdes mejoradas.

Actuaciones como el Paseo de las Científicas han permitido además recuperar cerca de 200 metros cuadrados de superficie verde y sumar cerca de 60 nuevos árboles.

Pero este no es el único espacio verde de la ciudad que se ha visto renovado.

Repasamos otras actuaciones recientes en parques de la ciudad y también proyectos ya anunciados.

Nuevos senderos para la Torre de Hércules

Otra de las actuaciones finalizadas este verano se centró en el entorno de la Torre de Hércules. Este parque, que incluye la zona de Punta Herminia, es el tercero más grande de la ciudad, con unas 45 hectáreas y se trata además de un entorno protegido.

La intervención en este caso se limitó a los senderos, dentro de un proyecto más completo que incluye actuaciones en el propio monumento.

En lo relativo al parque, los visitantes del faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento podrán caminar ahora por unos senderos renovados que conforman un recorrido continuo desde la glorieta hacia la costa.

Con la actuación, estos senderos son desde su inauguración hace unas tres semanas más seguros, duraderos y accesibles.

Obras en los senderos del parque de la Torre, a mayo de 2026. CGM

El presupuesto global del proyecto supera los 900.000 euros e incluye otras intervenciones como la renovación de la iluminación de la Torre, ya completada, o actuaciones dentro del propio monumento, que se retomarán una vez acabe la temporada estival.

Estos se centrarán en una nueva excavación arqueológica sobre los terrenos que no se tocaron en los años 90 y también en niveles medievales, además de en el mantenimiento de elementos estructurales afectados por humedades, el tratamiento de gas radón y mejoras en la accesibilidad.

El Jardín de San Carlos y los nuevos olmos

Algo más de un año antes, en junio de 2025, la ciudad recuperaba otro de sus espacios monumentales: el jardín de San Carlos.

Esta zona verde situada en la Ciudad Vieja perdió sus históricos olmos debido a la grafiosis, motivando una intervención que trajo hasta A Coruña otros ocho nuevos olmos procedentes de un vivero especializado en Van der Berk, en los Países Bajos.

Estos nuevos ejemplares, resistentes a la enfermedad, alcanzan unos ocho metros de altura.

Esta plantación formó parte del Plan de Rehabilitación Integral de los jardines de San Carlos, que contemplaba también un estudio para la restauración de su muralla, así como sondeos arqueológicos, con los que aparecieron restos de las antiguas estructuras militares.

De estilo romántico, este jardín puede presumir de ser el más antiguo de la ciudad.

Aquí se llevó a cabo también una intervención en el 2022, cuando se trabajó para recuperar el diseño original del jardín, creado en 1830 y modificado posteriormente en 1944.

En esta ocasión, se restablecieron los ocho parterres originales con unidades biogeográficas que representan la flora de ocho hábitats. También se repusieron entonces ejemplares de tejos o nuevas especies como helechos, aves del paraíso, granados, heucheras y gauras.

Asimismo, se restituyeron las 130 lanzas de Juan de Ciórraga, hechas de forja de hierro, y se añadió una escultura del creador del jardín, el brigadier Francisco Mazarredo, además de mejorar la señalética con información del más de centenar de especies que alberga el jardín.

El polémico Parque del Observatorio

Este mismo año, el pasado mes de marzo, el Agra do Orzán estrenaba un esperado proyecto que fue escenario de numerosas demandas vecinales: el Parque del Observatorio.

El espacio verde abrió al público el 10 de marzo después de unas obras que se extendieron a lo largo de seis meses. Durante ese tiempo, aquí se plantaron once abedules, además de margaritas, y se creó un pequeño espacio de unos 2.100 metros de césped y 336 arbustos.

Así es el nuevo Parque del Observatorio en A Coruña Miriam García A Coruña

En la presentación, la alcaldesa Inés Rey aclaró que el parque vivirá una ampliación a futuro, con otros 3.000 metros cuadrados que se extenderían por el solar de las Adoratrices.

El resultado provocó desde entonces el descontento de buena parte de los vecinos, que demandan un parque con mejores servicios en el que es el barrio con más densidad poblacional de la ciudad.

Precisamente, en esta misma zona se ha proyectado construcción de viviendas en parte del terreno que se iba a destinar a la zona verde. El denominado Parque del Agra es para los vecinos un caso de especulación urbanística que no atiende a su demanda de un jardín en condiciones para el barrio.

Sin ir más lejos, el pasado 4 de agosto, un grupo de ellos presentó alegaciones a la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Nuevos proyectos: del Parque do Vixía al bosque urbano de Bens

A futuro, la ciudad sigue aspirando a incrementar sus zonas verdes.

A finales del 2024 el Concello anunciaba un convenio de colaboración con la consultora medioambiental Galnus para llevar a cabo un proyecto pionero con la creación del bosque urbano de Bens. La superficie, de casi 430.000 metros cuadrados, contaría así con más de 3.000 nuevos árboles.

Por el momento no se han dado a conocer más avances en esta iniciativa, si bien cuenta con un plazo de cinco años prorrogable otros cinco. Con ella, Bens sumaría hasta veinte especies elegidas por su resistencia para reverdecer una amplia superficie del parque.

Los terrenos contemplados se centrarían en la zona por la que pasan los senderos, así como el oeste del parque y otra parcela en el este colindante con el mirador y con el camino que conecta Visma y A Gramela.

Más concreción tiene ya el proyecto del Parque do Vixía, en el barrio de Monte Alto.

Imagen del Parque do Vixía. Cedida

Este será el parque más elevado de la ciudad y contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros para una superficie de 16.000 metros cuadrados.

Situado en el entorno del depósito de agua, el nuevo parque tendrá sendas peatonales, zonas de juegos y descanso, pasarelas peatonales elevadas, además de la habilitación de merenderos y huertos urbanos.

El nuevo mirador será unos de sus elementos más esperados. Las obras, adjudicadas a finales de agosto, tienen un plazo de ejecución de un año desde su inicio.

A todo ello se suman actuaciones que se podrán llevar a cabo hasta el año 2028 dentro de una ayuda de más de 2 millones de euros en fondos europeos otorgados por la Fundación Biodiversidade.

Este importe se destinará a acciones como la mejora de la biodiversidad del parque Carlos Casares y su conectividad con el parque de la Torre, la creación de un corredor verde urbano entre el ENIL de la Torre y la ciudad, la restauración del humedal del parque de Eirís, la recualificación del Parque de Oza, la mejora ambiental del Parque de Vioño, un corredor verde en la Sagrada Familia, o un proyecto piloto para microespacios verdes en el Agra do Orzán y la mejora de la biodiversidad local por toda la ciudad.