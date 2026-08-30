Los cuatro no aptos al puesto del Multiusos de Bastiagueiro piden explicaciones a Oleiros (A Coruña)

Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso selectivo para cubrir la plaza de Técnico Superior-Director del Centro Multiusos de Bastiagueiro han reclamado públicamente explicaciones al Ayuntamiento de Oleiros sobre el desarrollo de la fase de oposición.

Los afectados aseguran que no pretenden cuestionar que un tribunal pueda determinar que un candidato no ha superado una prueba, sino que consideran necesario conocer cómo se realizaron las valoraciones y qué criterios se aplicaron. La exclusión de esta fase les impidió acceder al concurso, en el que podían obtener hasta 40 puntos adicionales por experiencia y formación.

El resultado del proceso ha generado especial malestar entre los cuatro aspirantes: de los cinco candidatos que participaron, solo uno fue declarado apto, con una puntuación de 37 puntos sobre los 60 posibles. Los afectados señalan además que el candidato que superó la oposición es actualmente trabajador del Ayuntamiento de Oleiros como músico en la Escola Municipal de Música.

Los cuatro aspirantes recalcan que no sostienen que esta circunstancia implique por sí misma ninguna irregularidad, pero consideran que, unida al resto de elementos que cuestionan, "hace todavía más necesario que las decisiones adoptadas puedan ser conocidas, explicadas y verificadas".

Dudas sobre los 35 puntos de la memoria

Una de las principales cuestiones que plantean está relacionada con la memoria metodológica, que suponía 35 de los 60 puntos de la fase de oposición. Según explican, las bases establecían los contenidos que debía abordar el documento y señalaban que se valorarían aspectos como su viabilidad práctica, coherencia organizativa y adecuación al equipamiento.

Sin embargo, los aspirantes sostienen que no existía una rúbrica que distribuyera esos 35 puntos ni una escala de valoración previamente conocida. El tribunal aprobó posteriormente, mediante un acuerdo del 4 de agosto, criterios cuantificados para los otros 25 puntos correspondientes a la exposición y entrevista: cinco por capacidad de exposición, ocho por conocimiento y defensa de la memoria, cinco por organización y planificación y siete por conocimientos técnicos y operativos. Los afectados consideran que estos criterios fueron aprobados cuando las memorias ya habían sido elaboradas y presentadas y que, además, se referían a la exposición y entrevista, no a la puntuación de la memoria escrita.

Por ello reclaman conocer con qué criterios concretos se calificaron esos 35 puntos, cómo se ponderaron los diferentes contenidos y qué motivos explican la puntuación obtenida individualmente por cada aspirante. "35 puntos podían determinar por sí solos quién continuaba y quién quedaba excluido del proceso", sostienen.

También cuestionan la composición del tribunal

Los cuatro aspirantes ponen además el foco en la composición del tribunal encargado de la selección. Según explican, las funciones de la plaza incluyen la dirección y coordinación del equipamiento, la planificación de actividades, la organización y producción de eventos, la gestión de espacios y la coordinación de recursos humanos y materiales.

Sin embargo, señalan que los cinco integrantes del tribunal tienen perfiles jurídico-administrativos y cuestionan que cuenten con formación o conocimientos específicos acreditados en las materias técnicas objeto de valoración.

Los aspirantes matizan que no cuestionan "personalmente la capacidad profesional" de los miembros del tribunal, sino si el órgano estaba "legalmente habilitado y suficientemente especializado" para realizar una valoración de carácter técnico. También reclaman información sobre la participación de personal asesor especializado durante el proceso.

Las bases permiten al tribunal incorporar personas para labores de asesoramiento en determinadas pruebas, por lo que los afectados quieren conocer qué función desempeñó ese personal, qué materias evaluó y cómo quedó reflejada su intervención en el expediente.

Los cuatro quedaron fuera de la fase de concurso

Los aspirantes consideran especialmente relevante el resultado porque la exclusión de la oposición les impidió que se valorasen sus méritos profesionales y formativos. Mientras que el candidato que superó la oposición obtuvo 5,75 puntos en la fase de concurso, los otros cuatro aspirantes contaban, según sus datos, con puntuaciones aproximadas de 25, 30 y 40 puntos. Uno de ellos habría alcanzado incluso el máximo de 40 puntos previsto en las bases.

Los afectados reconocen que disponer de más méritos no les otorgaba el derecho a conseguir la plaza, pero consideran que estas diferencias muestran la importancia de la fase de oposición, ya que una prueba de 60 puntos determinó que cuatro candidatos quedasen fuera antes de poder valorar su experiencia y formación.

Ya han solicitado el expediente

Los cuatro aspirantes aseguran que ya han presentado recursos y alegaciones y han solicitado acceso al expediente y a la documentación necesaria para comprobar cómo se desarrolló el proceso. Entre la documentación reclamada figuran las actas, hojas de valoración, puntuaciones individualizadas, criterios aplicados, motivación de las calificaciones y documentación relativa a la intervención del personal asesor. "No pedimos que se nos apruebe. Pedimos que se nos explique por qué hemos sido declarados no aptos", señalan.

Los afectados aseguran que tampoco reclaman una puntuación concreta, sino conocer "cómo se ha obtenido la que se nos ha atribuido". Ahora esperan que el Ayuntamiento de Oleiros facilite el acceso a la documentación solicitada y permita aclarar las dudas planteadas. "No pedimos que se nos dé la razón. Pedimos poder comprobar los hechos", concluyen.