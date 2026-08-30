A Coruña prepara nuevas rutas para descubrir el patrimonio de la Ciudad Vieja

El Ayuntamiento de A Coruña prepara un plan de difusión y puesta en valor de las rutas patrimoniales de la Ciudad Vieja, con el objetivo de dar a conocer sus diferentes itinerarios culturales y fomentar nuevas formas de descubrir el centro histórico. El servicio se encuentra actualmente en proceso de contratación e incluirá el diseño y elaboración de materiales de dinamización, comunicación y promoción de las diferentes rutas.

La iniciativa forma parte del plan financiado mediante una subvención de 2,088 millones de euros concedida por el Ministerio de Industria y Turismo para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio turístico de A Coruña.

Rutas para distintos intereses

El plan pretende incrementar la visibilidad de los itinerarios culturales de la Ciudad Vieja y generar un mayor conocimiento entre residentes y visitantes. Para ello, se desarrollarán diferentes elementos gráficos y comunicativos destinados a promocionar estas alternativas turísticas.

La actuación también busca diversificar y redistribuir la oferta turístico-patrimonial de la zona, además de favorecer experiencias de calidad para las personas que visiten el centro histórico. Entre las propuestas se encuentran rutas dirigidas a públicos con intereses específicos.

Habrá recorridos centrados en la arquitectura, la literatura, el patrimonio biocultural y la jardinería, así como itinerarios relacionados con el legado histórico-militar de la ciudad.

También se pondrán en valor recorridos vinculados a figuras femeninas relevantes y rutas que permitan conocer el legado hebreo de la Ciudad Vieja.

El Ayuntamiento pretende así dar mayor visibilidad a estos itinerarios alternativos y animar a residentes y turistas a descubrir el patrimonio del casco histórico más allá de los recorridos habituales.