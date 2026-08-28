Obdulia Taboadela, nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña tras la jubilación de Julio Abalde

La socialista Obdulia Taboadela será la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, tras la jubilación de Julio Abalde, que será efectiva el próximo lunes, 31 de agosto. Taboadela, que ya ocupó este cargo entre 2004 y 2007, tomará posesión a mediados de septiembre, una vez deje el Congreso de los Diputados, donde es diputada por A Coruña desde 2023.

Así lo ha anunciado este viernes, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que también ha agradecido el compromiso mostrado por Julio Abalde durante su paso por la Subdelegación. "Desde donde impulsó la acción del Gobierno de España en la provincia, facilitando inversiones y consolidando ejes de colaboración permanentes con el resto de administraciones y organismos en beneficio de la ciudadanía", señalan.

Por su parte, el delegado del Gobierno destacó de la nueva subdelegada su experiencia y profundo conocimiento de la realidad de la provincia de A Coruña y de las dinámicas del cargo. Y la animó a dar continuidad al trabajo que venía realizando Julio Abalde, otorgándole además un nuevo impulso.

Con motivo del traspaso de funciones, Pedro Blanco mantendrá una reunión con Julio Abalde y Obdulia Taboadela el próximo lunes 31 de agosto a las 9:30 horas en la delegación del Gobierno, situada en la plaza de Ourense de A Coruña.

El mes que viene está previsto que el actual delegado del Gobierno renuncie a su cargo para poder presentarse a la Alcaldía de Santiago de Compostela en las próximas elecciones de mayo de 2026, por lo que previsiblemente se dará a conocer su sucesor. De llegar a la fecha sin ninguno, sería por tradición, la subdelegada de A Coruña quien ostentase el cargo de forma temporal a la espera de que el Gobierno designe a un nuevo delegado.

Volverá a ser subdelegada

Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) es doctora en Sociología y profesora titular en la Universidade da Coruña, siendo especialista en mercado de trabajo, migraciones internacionales y estudios de género.

Ocupó previamente el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña entre 2004 y 2007 y fue concejala del Concello da Coruña y senadora, entre otros cargos. Actualmente es diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña.