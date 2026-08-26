Cambia la previsión del tiempo para A Coruña: la Aemet avisa de lluvias durante el fin de semana

Día de lluvia en A Coruña. Se esperan chubascos hasta el próximo lunes. Cedida

La lluvia ha regresado con fuerza a A Coruña. La borrasca situada al suroeste de Irlanda, bajo cuya influencia se encuentra Galicia desde el pasado domingo, ya se deja notar este miércoles en la ciudad con los primeros chubascos fuertes y persistentes, acompañados de un descenso de las temperaturas.

La situación es especialmente adversa en otros puntos de la provincia. En la Costa da Morte, la Aemet ha elevado este miércoles el aviso por lluvias de amarillo a naranja, correspondiente a un "peligro importante", ante la posibilidad de acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En A Coruña, la inestabilidad continuará durante toda la tarde, pero será este jueves cuando se espera que las precipitaciones arrecien, con acumulados importantes a lo largo de la jornada.

El viernes traerá una ligera mejoría, aunque no supondrá el final de las lluvias. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo muy elevada y se situará en el 90%.

La lluvia continuará toda la semana

La principal novedad está precisamente en la previsión para el fin de semana. Hasta hace unos días, los pronósticos apuntaban a que las precipitaciones podrían cesar, pero la última actualización de la Aemet vuelve a introducir la lluvia para el sábado y el domingo.

El sábado comenzaría con una situación algo más calmada, aunque la inestabilidad regresaría durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 50%.

El panorama empeorará el domingo. La Aemet eleva hasta el 95% la probabilidad de lluvia en A Coruña y contempla que se acumule bastante agua.

Todo ello estará condicionado por la evolución de la borrasca y las sucesivas actualizaciones de los modelos, pero la previsión actual aleja, por el momento, la perspectiva de un fin de semana completamente seco en A Coruña.