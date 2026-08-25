A Coruña y Arteixo ya están conectadas en bici: Meicende estrena el primer intercambiador

A Coruña y Arteixo ya están conectadas a través de sus sistemas municipales de bicicletas. Meicende acaba de estrenar el primer intercambiador de este tipo en la comarca, con una estación de BiciArteixo instalada junto a otra de BiciCoruña que permite continuar un mismo desplazamiento utilizando los dos servicios.

El funcionamiento es sencillo: un usuario puede llegar a Meicende en una bicicleta de uno de los municipios, depositarla en su correspondiente estación y recoger prácticamente en el mismo punto una bicicleta del otro sistema para continuar el trayecto. De esta forma, el núcleo se convierte en el primer punto de conexión efectiva entre dos redes municipales de bicicletas del área coruñesa.

La iniciativa llevaba alrededor de un año preparándose, según explica Víctor Iglesias, de Sumarte, la empresa de servicios urbanos municipales del Concello de Arteixo que gestiona BiciArteixo. "Estuvimos preparando todo esto un año más o menos, desde que nos llegó el material y se hizo el proyecto", señala.

Por ahora, eso sí, la conexión es física pero no administrativa. Los usuarios deben estar dados de alta por separado en BiciCoruña y BiciArteixo.

Desde el Concello de A Coruña señalan que la implementación del intercambiador "va en nuestra línea de mejora del servicio y de su extensión". BiciCoruña cuenta actualmente con más de 19.000 usuarios activos.

En cuanto a la posibilidad de replicar el modelo en otros puntos, Iglesias señala que "en principio no está previsto hacer otro intercambiador, porque no hay muchas más zonas urbanas en las que coincidan los ayuntamientos".

El PSOE de Oleiros reclama sumarse al modelo

La puesta en marcha del intercambiador también ha provocado reacciones en otros municipios de la comarca. El PSOE de Oleiros ha aprovechado su estreno para criticar al Gobierno local de Ángel García Seoane y reclamar avances hacia un servicio público de bicicletas compartidas en el municipio.

Los socialistas recuerdan que en febrero propusieron conectar Oleiros con BiciCoruña y crear una red municipal propia de bicicletas eléctricas, además de completar la red de carriles bici. Según el grupo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno municipal.

"La bicicleta debe ser una alternativa real para el día a día, no un simple elemento de ocio", defienden desde el PSOE, que considera que la conexión entre A Coruña y Arteixo evidencia las posibilidades de integrar los servicios de movilidad de los diferentes municipios de la comarca.