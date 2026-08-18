María Pita, en A Coruña, recuperará sus atracciones infantiles esta Navidad con un carrusel y un tren polar

La plaza de María Pita volverá a convertirse esta Navidad en uno de los puntos de referencia para el ocio infantil en A Coruña. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para adjudicar la instalación de las tradicionales atracciones navideñas, con un carrusel clásico y un tren infantil como protagonistas.

El Gobierno local ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria para ocupar temporalmente el dominio público municipal con estas instalaciones. La empresa que resulte adjudicataria se encargará de gestionar de forma conjunta ambas atracciones.

La previsión recogida en la convocatoria es que permanezcan abiertas desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, aunque el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar estas fechas.

Entradas por un máximo de tres euros

Uno de los requisitos establecidos en el concurso afecta directamente al precio que tendrán que pagar las familias. El acceso a cualquiera de las dos atracciones no podrá superar los tres euros, IVA incluido.

Además, la empresa adjudicataria tendrá que entregar al Ayuntamiento al menos 3.650 entradas gratuitas para utilizar tanto en el carrusel como en el denominado 'Tren Polar Express'.

Estos pases serán posteriormente distribuidos entre las asociaciones de comerciantes y otras entidades representativas del comercio de barrio de A Coruña, con el objetivo de que puedan hacerlos llegar a sus clientes durante la campaña navideña.

Más entradas gratis, clave para ganar el concurso

La instalación de las atracciones se adjudicará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los criterios establecidos por el Ayuntamiento, tendrá especial importancia el número de entradas gratuitas que cada empresa se comprometa a aportar.

Los 3.650 pases constituyen el mínimo obligatorio, pero las empresas podrán mejorar esta cantidad en sus propuestas. La oferta que plantee un mayor número de entradas adicionales será la que obtenga una mejor valoración en este apartado.

Las empresas interesadas en hacerse cargo de las atracciones dispondrán de 30 días hábiles para presentar sus solicitudes, comenzando a contar el plazo desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP.

Toda la documentación deberá presentarse exclusivamente por vía telemática, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.