Amplio dispositivo de rescate en A Coruña para atender a un trabajador en parada cardiorrespiratoria

Los vecinos y viandantes de la calle Juan Flórez, en A Coruña, fueron sorprendidos este mediodía por un amplio dispositivo de rescate y reanimación de un operario que trabajaba en una obra en un edificio situado en esta vía.

Según el 112, el incidente ocurrió sobre las 13:20 horas, cuando se alertó a los servicios de urgencias sanitarias de que un obrero habría quedado inconsciente debido a una parada cardiorrespiratoria mientras trabajaba en una obra en esta céntrica calle. Debido a que el acceso a la zona era complicado, al encontrarse el trabajador en unos andamios cubiertos por una tela, los servicios del 061 solicitaron a la central de emergencias la ayuda de más efectivos.

Así, se unieron al operativo los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Por el momento, se desconoce el estado del operario tras la intervención sanitaria.