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Amplio dispositivo de rescate en A Coruña para atender a un trabajador en parada cardiorrespiratoria
Los hechos ocurrieron este mediodía en la calle Juan Flórez, donde el hombre se encontraba en una obra de un edificio, lo que complicó las labores de evacuación debido a los andamios
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Los vecinos y viandantes de la calle Juan Flórez, en A Coruña, fueron sorprendidos este mediodía por un amplio dispositivo de rescate y reanimación de un operario que trabajaba en una obra en un edificio situado en esta vía.
Según el 112, el incidente ocurrió sobre las 13:20 horas, cuando se alertó a los servicios de urgencias sanitarias de que un obrero habría quedado inconsciente debido a una parada cardiorrespiratoria mientras trabajaba en una obra en esta céntrica calle. Debido a que el acceso a la zona era complicado, al encontrarse el trabajador en unos andamios cubiertos por una tela, los servicios del 061 solicitaron a la central de emergencias la ayuda de más efectivos.
Así, se unieron al operativo los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Por el momento, se desconoce el estado del operario tras la intervención sanitaria.