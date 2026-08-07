Los Museos Científicos Coruñeses adelantarán el día del eclipse su horario de cierre

Los tres museos científicos de A Coruña modificarán su horario el próximo miércoles 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol. De este modo, la Casa de las Ciencias, el Aquarium Finisterrae y la Domus cerrarán sus puertas al público a las 18:00, dos horas antes de lo habitual durante la temporada de verano.

El eclipse podrá observarse a partir de las 19:30 horas y finalizará a las 21:22 horas, alcanzando la fase de totalidad a las 20:28 horas. La totalidad tendrá una duración aproximada de 76 segundos.

Por ello, debido al carácter especial de la jornada y a la previsión de que miles de personas salgan a las calles de la ciudad para contemplar el fenómeno, los servicios municipales ajustarán el horario de diversas instalaciones, entre ellas los tres Museos Científicos Coruñeses, que adelantarán su hora de cierre.

Cierre media hora antes del fenómeno

Asimismo, está previsto que el próximo día 12 los últimos accesos al Aquarium se permitan hasta las 17:00 horas, y hasta las 17:30 horas en la Casa de las Ciencias y la Domus. El cierre de las tres instalaciones se producirá, por tanto, hora y media antes del inicio del fenómeno.

El eclipse no será visible desde la Casa de las Ciencias debido a su ubicación en el parque de Santa Margarita, rodeada de árboles y edificios. Sí podrá contemplarse desde el aparcamiento exterior del Aquarium Finisterrae y, en las proximidades de la Domus, desde la zona de As Lagoas, en el paseo.

Tal y como subrayó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, "A Coruña tendrá el privilegio de formar parte de las ciudades europeas mejor situadas para vivir un acontecimiento tan singular, que está atrayendo a personas de muchas partes del mundo y que, tanto desde el punto de vista de la divulgación científica como por su impacto socioeconómico, será muy positivo".

Castro recordó que el Concello lleva meses trabajando intensamente para fomentar la observación del eclipse desde distintos puntos de proximidad distribuidos por los barrios de la ciudad, ya definidos y abiertos a la ciudadanía mediante un mapa interactivo disponible en la página web municipal.