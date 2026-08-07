Localizan consciente al hombre de 85 años desaparecido en Coirós tras un amplio operativo de búsqueda

El hombre de 85 años desaparecido desde la tarde del jueves en el municipio coruñés de Coirós ha sido localizado este viernes consciente tras el amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la zona.

Según la última actualización difundida por el 112 Galicia, el octogenario fue encontrado en un cortafuegos, hasta donde se desplazó una ambulancia para prestarle asistencia sanitaria.

El operativo de búsqueda había movilizado durante la jornada a efectivos de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil de Betanzos y Abegondo, familiares, vecinos y a los técnicos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de Emergencias de Galicia.

La alerta se activó en la noche del jueves, después de que varios particulares informasen al 112 de que el hombre, que padece alzhéimer, había desaparecido. Según trasladaron entonces a los servicios de emergencias, habían conseguido hablar con él por teléfono y les explicó que se había caído en una finca, lo que centró las labores de rastreo en una zona de monte de O Fontelo.