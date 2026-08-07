La investigación por la aparición del bebé fallecido en Sada (A Coruña) continúa abierta a la espera de la autopsia

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo. Archivo

La investigación abierta para esclarecer lo sucedido tras la aparición de un bebé fallecido en el interior de una vivienda de Sada continúa abierta en manos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil. En estos momentos todavía se espera el resultado de la autopsia, que se realiza en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), en un procedimiento que todavía tardará varias semanas.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado 27 de julio, a raíz de la llegada de una joven de 26 años al hospital con una hemorragia y un cuadro clínico compatible con un parto reciente, pese a que la chica negaba haber pasado por un embarazo.

El equipo médico activó entonces el protocolo correspondiente, dando aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Guardia Civil movilizó a su vez a una patrulla al domicilio de la joven. Allí, un familiar de la chica facilitó el acceso de los agentes que, una vez en el interior, encontraron el cuerpo sin vida del bebé en una de las habitaciones.

Entonces se dio aviso a la autoridad judicial y al médico forense, que ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado al CHUAC.

La investigación se encuentra actualmente a la espera de la autopsia, una "prueba pericial que será determinante para esclarecer lo ocurrido".

A nivel judicial, el caso está en manos de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Betanzos, también a la espera de la prueba.

La Guardia Civil pide "responsabilidad y prudencia"

En su comunicado, la Guardia Civil subraya la necesidad de difundir información desde "la responsabilidad y la prudencia".

"Asimismo, dado que los hechos se producen en una localidad de reducidas dimensiones, la Guardia Civil solicita un especial respeto hacia la intimidad de las familias implicadas, evitando la difusión de rumores, conjeturas o datos que puedan facilitar su identificación", recuerda el cuerpo, recalcando que hasta que no se conozca el resultado de la autopsia "cualquier hipótesis o especulación carece de respaldo pericial y puede generar un grave perjuicio para la investigación".