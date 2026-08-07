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Un herido tras volcar un coche en la A-6 a su paso por Abegondo (A Coruña)
La víctima quedó inicialmente atrapada en el interior del vehículo, aunque logró salir antes de la llegada de los bomberos
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Una persona resultó herida este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la A-6, a la altura del kilómetro 573, en el término municipal de Abegondo.
El siniestro se produjo sobre las 16:00 horas, cuando un turismo se salió de la vía y acabó volcado.
El particular que dio la voz de alarma al 112 indicó que una persona permanecía en el interior del vehículo y no conseguía salir por sus propios medios.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y agentes de la Guardia Civil.
Sin embargo, a la llegada de los bomberos, el ocupante ya había conseguido abandonar el turismo. Según indicaron los servicios de emergencias, presentaba lesiones y fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir asistencia sanitaria.
Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.