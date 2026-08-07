Un herido tras volcar un coche en la A-6 a su paso por Abegondo (A Coruña)

Una persona resultó herida este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la A-6, a la altura del kilómetro 573, en el término municipal de Abegondo.

El siniestro se produjo sobre las 16:00 horas, cuando un turismo se salió de la vía y acabó volcado.

El particular que dio la voz de alarma al 112 indicó que una persona permanecía en el interior del vehículo y no conseguía salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y agentes de la Guardia Civil.

Sin embargo, a la llegada de los bomberos, el ocupante ya había conseguido abandonar el turismo. Según indicaron los servicios de emergencias, presentaba lesiones y fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir asistencia sanitaria.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.