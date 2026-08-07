Curtis (A Coruña) solicitará ayudas por los daños del granizo, estimados en más de 700.000 euros

Curtis (A Coruña) solicitará ayudas a administraciones para paliar los daños provocados en el municipio debido a la copiosa granizada que cayó el pasado 24 de junio. Así lo ha aprobado este viernes, 7 de agosto, por unanimidad el pleno, tras someter a votación una petición para la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil y la articulación de ayudas estatales.

En total, el Concello registró 175 solicitudes relacionadas con los daños provocados por el temporal, de las cuales 136 incluyen desperfectos en viviendas. Estas se recogieron a través de una ventanilla única creada con el objetivo de recopilar las estimaciones de daños de los vecinos y vecinas. Del total de solicitudes, 155 corresponden a particulares, 6 a empresas, 6 a comunidades de propietarios y 4 a explotaciones ganaderas.

Los desperfectos se concentraron principalmente en cubiertas y canalones, afectando a viviendas, edificios, naves, almacenes y explotaciones ganaderas. Sumando los daños en inmuebles municipales, la estimación total de los perjuicios ronda los 700.000 euros.

Ahora, el Concello trasladará la solicitud al Ministerio del Interior para iniciar los trámites, que deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros y que, de prosperar, permitirían a los afectados solicitar las correspondientes ayudas. El acuerdo también reclama la colaboración de la Diputación y de la Xunta para maximizar las posibles vías de financiación.

En la misma sesión del pleno también se aprobó la modificación del plan urbanístico del núcleo urbano de Curtis, la segunda fase del POS+ adicional y los festivos locales de 2027, que serán el Martes de Entroido (9 de febrero) y el día de Nuestra Señora de los Remedios (8 de septiembre).