A Coruña estrena red de puntos limpios de proximidad en los barrios

Presentación de los nuevos puntos limpios de A Coruña. Concello de A Coruña

A Coruña incorpora una nueva red de puntos limpios de proximidad. En total habrá 70 equipos de los cuales 14 han quedado inaugurados en un programa piloto este viernes, tres de ellos en Matogrande, cuatro en Xuxán, tres en Novo Mesoiro y cuatro en Os Rosales.

A partir de diciembre incorporarán, también en una experiencia piloto, un sistema de apertura mediante tarjeta.

En una rueda de prensa, la alcaldesa Inés Rey detalló este programa que colocará puntos limpios en el entorno de infraestructuras como centros cívicos, mercados, instalaciones deportivas, bibliotecas, colegios, plazas y otros espacios públicos.

Aquí se podrán tirar lámparas LED y otras domésticas, cartuchos de tinta y tóner, envases domésticos contaminados o con restos de sustancias peligrosas, pequeños desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, cápsulas de café, utensilios pequeños de vajilla, aerosoles y pilas, baterías y acumuladores.

"Con esta medida buscamos ir un paso más allá y ser vanguardia en la implantación de un modelo de proximidad que optimice los recursos y avance hacia un futuro más sostenible y con más implicación de la ciudadanía en los procesos de gestión de residuos y reciclaje", explicó. La acción está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos Next Generation.

Actualmente ya hay once minipuntos limpios operativos a los que se suman estas nuevas 14 localizaciones. Los nuevos puntos cuentan con cierres antivandalismo y una capa exterior que garantiza su durabilidad ante elementos como la lluvia y también ante posibles pintadas.

Por el momento, los contenedores estarán abiertos, pero más adelante se deberá usar para ello tarjetas.

El proyecto piloto, como indicó también en la rueda de prensa la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, será con un número de tarjetas determinado en varios barrios de la ciudad. También será posible utilizar la APP de A Coruña.