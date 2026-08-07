A Coruña abre un nuevo tramo de la ronda peatonal de la Sagrada Familia

El barrio de la Sagrada Familia protagoniza la nueva fase de expansión de la ronda peatonal, que avanza a través del distrito coruñés con la reurbanización progresiva del recorrido existente entre las calles Nuestra Señora de la Luz y Antonio Carballo, ya a las puertas de la Agra do Orzán.

En este sentido, esta mañana se abrió al tránsito el tramo que llega hasta la calle Cardenal Cisneros, que ya permite apreciar la futura imagen de este trazado hasta conectar con la avenida de Fisterra. Son 350 metros en los que el Concello está actuando para transformar y revitalizar los espacios públicos de un barrio con una elevada densidad urbanística. Por ello, se ha apostado por ganar más espacios peatonales, mejorar la accesibilidad y dar mayor visibilidad al pequeño comercio.

La alcaldesa, Inés Rey, supervisó la evolución de las obras en el conjunto de la calle, que se encuentran ejecutadas al 60 %, continúan a buen ritmo y avanzan hacia Antonio Carballo, con la previsión de finalizar en el último trimestre del año. La inversión prevista por el Concello asciende a un millón de euros.

Cabe recordar que, al igual que en parte de la calle Alcalde Marchesi —que también forma parte de la ronda peatonal—, en la Sagrada Familia se planteó la reurbanización de este tramo mediante una configuración de plataforma única, con prioridad peatonal para reforzar la seguridad vial y mantener, al mismo tiempo, el tránsito de vehículos, aunque siempre a velocidad reducida.

Además, a lo largo del recorrido está previsto incrementar el número de ejemplares de arbolado y la superficie de las zonas ajardinadas, una medida que, allí donde ha sido posible, ya se ejecutó en fases previas de la ronda peatonal con el objetivo de avanzar en la progresiva renaturalización de los barrios de A Coruña.

En la visita técnica de esta mañana, la alcaldesa subrayó la importancia de que la transformación urbana de los barrios se plantee con una perspectiva de futuro y pensando en el bienestar general del vecindario: "Actuaciones como la ronda peatonal tienen un efecto tractor desde el punto de vista socioeconómico, dinamizando las calles y favoreciendo un mayor tránsito de personas. Y eso también es fundamental para abrir camino a nuevas actividades comerciales".

Programa de emprendimiento local en el barrio

A comienzos de julio, el Concello sacó a concurso el contrato correspondiente al programa de emprendimiento local en los barrios de la Sagrada Familia y Os Mallos. Esta iniciativa, que cuenta con una inversión de casi 100.000 euros, está cofinanciada con fondos europeos FEDER en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Tal y como se informó hace unas semanas, este programa está orientado a pequeños comercios y empresas locales, que podrán beneficiarse de un proceso de tutorización mediante formación y asesoramiento personalizado.

De este modo, el Concello impulsa la dinamización de la economía de proximidad basándose en un modelo de orientación sobre la viabilidad de ideas de negocio, asesoramiento para la elaboración de planes de empresa, apoyo en trámites, normativa municipal y oportunidades de financiación, tutorías periódicas de seguimiento, procesos de mentoría y derivación coordinada a recursos especializados.