Buscan en Coirós (A Coruña) a un hombre de 85 años: avisó de que se había caído en una finca

La Guardia Civil coordina el dispositivo de búsqueda de un hombre de 85 años en Coirós. José María Corral falta de su domicilio desde ayer por la tarde, cuando varias personas alertaron de que no lograban localizarlo. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sufrido una caída en la zona de O Fontelo.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido alrededor de las 20:45 horas de este jueves. Varios particulares informaban de su desaparición, señalando que habían logrado hablar con él por teléfono y que les había dicho que se había caído en una finca.

La información disponible apunta a que suele vestir camisa amarilla a cuadros y pantalón largo. José María Corral, que padece alzhéimer, tiene actualmente apagado el móvil.

Voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo participan en las tareas de búsqueda junto a la Guardia Civil y una veintena de vecinos y familiares. Las personas que puedan tener información relevante, deben llamar al 062 para trasladarla.

Localizan a un octogenario en Monforte

Los servicios de emergencia, por otro lado, localizaron en Monforte de Lemos a un hombre de 82 años que llevaba desaparecido desde el jueves al mediodía. Las tareas de búsqueda se centraron en la zona de As Nocedas.

La Policía Local confirmó pasadas las 19:30 horas del 6 de agosto que el hombre había sido encontrado en un camino con maleza abundante, de difícil acceso y con signos de haberse caído.

El varón, que llevaba más de seis horas desaparecido, fue trasladado a una ambulancia y evacuado a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria.

La Policía Nacional, la Guardia Civil, bomberos y voluntarios de Protección Civil de Monforte participaron en el dispositivo, para el que fue movilizada la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia, que desplazó a tres guías y a cuatro perros.