El BNG señala "crisis de gobierno" en el Concello de A Coruña por unos cambios que la alcaldesa defiende como "normales"

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Concello de A Coruña

El BNG de A Coruña ha criticado este viernes que el Concello está "claramente agotado, en crisis" por unos cambios recientes en el equipo asesor del Pepri (Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería) que ha dejado de presidir el concelleiro de Urbanismo, Francisco Dinis Díaz Gallego, entrando en su lugar la directora de Urbanismo Gloria de la Montaña.

La portavoz nacionalista Avia Veira expresó en rueda de prensa que la alcaldesa Inés Rey "demostrou a súa incapacidade para manter unha mínima cohesión dentro do seu grupo de Goberno. Preocúpanos porque ten repercusións para a cidade".

En esta misma línea, Veira declaró que "non entendemos como se pode botar dunha comisión tan importante como a do Pepri a un membro do Goberno sen unha mínima explicación e a técnicos municipais que demostraron a súa valía e capacidade. O goberno ten esa facultade, pero o lóxico é que se explique en que se equivocou, que fixo mal esa comisión Pepri para ser cambiada de arriba abaixo".

Los cambios se produjeron en una Xunta de Goberno Local celebrada de forma extraordinaria este martes.

Además de modificaciones en otros organismos, dentro de la comisión asesora del Pepri hubo cinco sustituciones, entre ellos la salida de Díaz Gallego.

Esta misma mañana, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Inés Rey defendió que todas las modificaciones "forman parte de la gestión diaria del Ayuntamiento", citando la salida de Noemí Díaz del gobierno local, lo que obligó a realizar varias sustituciones.

"Con absoluta normalidad, en una junta de gobierno se ha procedido a la actualización de los miembros de las comisiones bien por la renuncia de los titulares, como es el caso de Noemí Díaz, bien por cambios en las competencias municipales, como es el caso de Montse Paz que asume Movilidad y entra en las comisiones en las que estaba anteriormente Noemí Díaz. Y en otros organismos por jubilación de sus miembros y por próximas jubilaciones", siguió la alcaldesa.

Preguntada concretamente por la salida de Díaz Gallego de la comisión, la alcaldesa defendió que "se debe a que en el ejercicio de mis facultades como alcaldesa decido quien está y quien no en los distintos entes que forman parte de la administración municipal o dependientes de la misma o con presencia de representantes municipales. En este caso había varias jubilaciones y se ha decidido por mi parte modificar esa estructura igual que otras de hasta 13 organismos".

"Forma parte de la normalidad y el funcionamiento de la administración local", concluyó.