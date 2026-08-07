¿Abrir o cerrar el día del eclipse? La huelga del 12 de agosto divide a la hostelería de A Coruña

Verano en las terrazas de La Marina, en A Coruña. Quincemil

La posible huelga de la hostelería convocada para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol y el Trofeo Teresa Herrera, mantiene en vilo a muchos bares, cafeterías y restaurantes de A Coruña.

A pocos días de una de las jornadas de mayor actividad turística del año, los negocios afrontan la cita con incertidumbre y estrategias muy diferentes.

La convocatoria, impulsada por CCOO, CIG y UGT ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, sigue adelante por el momento, aunque sindicatos y patronal todavía mantienen abierta la puerta a un posible acuerdo.

En O Sampaio, en La Marina, lo tienen claro: "Si al final va para adelante la huelga, nosotros cerraremos". No obstante, aseguran que el establecimiento está preparado para afrontar una jornada de gran afluencia si finalmente no se materializa el paro. "En agosto siempre trabajamos más por las fiestas en la ciudad y tenemos todo listo para recibir un alto volumen de visitantes", explican.

Incertidumbre a cinco días del eclipse

La situación también genera dudas en la Cafetería Osadía, situada en el entorno de la plaza de María Pita. Sus responsables reconocen que, si las negociaciones no avanzan, "probablemente secundaremos la huelga".

Aun así, admiten que todavía no han preparado ninguna medida especial para el 12 de agosto. "Por esta zona no hay puntos de observación del eclipse, así que supongo que no habrá mucha diferencia en cuanto al número habitual de clientes", señalan.

En otros establecimientos, sin embargo, la decisión ya está tomada. En el Café Boulevard, junto a la plaza de Pontevedra, descartan sumarse al paro. "No vamos a hacer huelga, no nos interesa", afirman. Tampoco prevén organizar ninguna actividad especial con motivo del eclipse.

Vamos un poco a ciegas con lo que venga Astro Café Corner.

Una postura similar mantiene Astro Café Corner, en la calle San Andrés. Allí afrontan la jornada sin previsiones extraordinarias. "Va a ser igual que siempre. Vamos un poco a ciegas con lo que venga", resumen.

Por otro lado, en El Rompeolas, junto al estadio de Riazor, encaran la jornada totalmente preparados. "Vamos a reforzar la plantilla y haremos más acopio de producto de lo normal, porque entre el eclipse y el partido suponemos que será un día bastante movidito", aseguran.

La diversidad de respuestas refleja la vacilación con la que la hostelería coruñesa encara una fecha que, además del eclipse total de sol, coincidirá con el partido del Trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid, dos acontecimientos que atraerán a miles de personas a la ciudad.

Todo dependerá ahora de si en los próximos días sindicatos y patronal logran un acuerdo que permita desconvocar una huelga.