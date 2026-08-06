Oza-Cesuras (A Coruña) recupera el agua potable tras una semana de restricciones por la avería en la red

Los vecinos de Oza-Cesuras ya pueden volver a consumir agua del grifo con normalidad. La empresa concesionaria Espina & Delfín informó este 6 de agosto del restablecimiento del servicio de abastecimiento para todos los usos, incluido el consumo humano, después de que los análisis realizados confirmasen que el agua cumple con la normativa sanitaria vigente.

La comunicación llega tras una semana de incidencias derivadas de la avería que dejó sin agua o con restricciones de uso a numerosos vecinos y negocios del municipio.

Según el bando difundido por la concesionaria, la decisión se adopta "tras obtener resultados analíticos conformes con la normativa vigente y en comunicación con el organismo sanitario", por lo que el abastecimiento queda restablecido para toda la población de la zona.

No obstante, la empresa advierte de que algunos usuarios podrían seguir detectando agua turbia en sus acometidas domiciliarias. En ese caso, solicita que se pongan en contacto con el teléfono de guardia habilitado (638 158 076) para atender la incidencia "lo antes posible".

Quejas de los vecinos

Pese a este anuncio, hace apenas unas horas muchos vecinos y comercios locales seguían quejándose de que el agua salía "un poco revuelta, con un olor muy fuerte a cloro y, en algunos casos, blanquecina con burbujas". La principal preocupación de los afectados era justamente la falta de una confirmación oficial sobre la potabilidad del agua.

Así, con el reciente bando de Espina & Delfín, parece concluir un episodio que durante los últimos días obligó a los habitantes del municipio a buscar soluciones alternativas ante la imposibilidad de utilizar el agua con normalidad mientras se resolvía la avería y se verificaba su calidad mediante los correspondientes análisis.