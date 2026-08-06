Oleiros recibe a los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz.

Oleiros recibe a los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz. Cedida

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Oleiros (A Coruña) recibe a los niños saharauis del programa Vacaciones en Paz

El alcalde, Ángel García Seoane, agradeció la solidaridad de las familias que acogen a los menores durante el verano

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El Concello de Oleiros recibió este jueves en la Casa Consistorial al grupo de niños y niñas saharauis que pasarán el verano en el municipio gracias al programa Vacaciones en Paz, impulsado por la ONG Solidaridad Gallega con el Pueblo Saharaui.

Imagen de la falla.

El acto contó con la presencia del alcalde, Ángel García Seoane, y de la concejala de Cooperación, Marga Figueroa Vázquez, quienes dieron la bienvenida a los menores y a sus familias de acogida.

Durante el encuentro, García Seoane conversó con los niños sobre su estancia en Oleiros y les deseó suerte para el futuro. Además, trasladó su reconocimiento a las familias que, un año más, abren las puertas de sus hogares para acoger a los menores durante los meses de verano.

El Ayuntamiento recordó también su compromiso con el pueblo saharaui. Además de participar e impulsar desde sus inicios el programa Vacaciones en Paz, el Concello ha respaldado a lo largo de los años distintas campañas de sensibilización y apoyo relacionadas con la situación del Sáhara Occidental y con el derecho de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui.