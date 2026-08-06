El helicóptero de Salvamento abre sus puertas en A Coruña: "Verlo en el aeropuerto es casi imposible"

Bajo la atenta mirada de decenas de curiosos, el Helimer de Salvamento Marítimo aterrizaba minutos antes de las 11:30 horas en la Rosa de los Vientos. Era la antesala a una jornada especial para dar a conocer su trabajo que se celebra hoy en A Coruña.

Una vez se disipó la humareda de polvo levantada en el aterrizaje, el público no podía esperar para conocer de cerca el helicóptero.

Entre los asistentes, muchas familias que podrán conocer junto a la Torre el interior de la aeronave y las técnicas de salvamento que emplean. Será hasta las 14:00 horas.

Instantes previos al aterrizaje del Helimer en A Coruña en su jornada de puertas abiertas. Carmen G. Mariñas

A los pies del Helimer, Roberto Pereira, jefe de Salvamento Marítimo de A Coruña explicaba que la decisión de celebrar esta jornada vino motivada por el reciente reconocimiento que el Concello entregó al equipo de este servicio que cumple 35 años en la ciudad.

La iniciativa se organiza "para que la gente pueda conocer el helicóptero, porque verlo en el aeropuerto es casi imposible. Se decidió hacerlo aquí por ser una zona de fácil acceso y un buen sitio para aterrizar el helicóptero".

Quienes se acerquen aquí podrán conocer por dentro el Helimer y asistir a charlas sobre las capacidades de los equipos de rescate que se utilizan y verlos en primera persona.

Esta es una oportunidad única.

"Una jornada como esta se ha hecho ya un par de veces, pero un par en 35 años no es nada", reconoce el jefe del servicio en A Coruña, agradeciendo el reconocimiento del Concello.

Este fue uno de los primeros servicios de Salvamento que se estableció en España y "uno de los que más trabaja", en una zona en la que las condiciones meteorológicas y los inviernos obligan a sacar a menudo los efectivos de Salvamento.

Aterrizaje del Helimer en la jornada de puertas abiertas de Salvamento en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Pero el helicóptero que hoy se ve en la ciudad no es el modelo que está habitualmente destinado aquí.

Pereira indica que lo normal es utilizar un modelo de mayores dimensiones, un Eurocóptero 235, debido a las necesidades que generan las condiciones en las que se realizan los rescates. En estos momentos está en mantenimiento.

El que hoy vuela por A Coruña tiene capacidad para cuatro tripulantes y puede rescatar hasta una docena de personas, mientras que el habitual tiene una tripulación de cinco profesionales con capacidad para rescatar a 23 personas.

En Galicia, los dos Helimer y los dos Pesca, estos de la Xunta de Galicia pero operados por Salvamento, son los cuatro helicópteros que cubren las emergencias aéreas.

Por la tarde, sobre las 19:00, el público podrá saber más sobre su trabajo con un ejercicio rutinario que se llevará a cabo en Riazor con los bomberos y el servicio de rescate en playas.