Frustran un intento de atraco en un supermercado de la ronda de Nelle de A Coruña

Momento posterior al intento de atraco en un supermercado de A Coruña. Cedidas

Un hombre fue reducido anoche en el Gadis de Ronda de Nelle, donde minutos antes intentó llevar a cabo un atraco. El suceso se produjo hacia las 21:15 horas, cuando el hombre entró encapuchado y armado con un cuchillo de pequeñas dimensiones en el supermercado y se lo puso en el cuello a una de las cajeras que se encontraba trabajando.

Rápidamente, varios clientes y un trabajador redujeron al hombre, que soltó entonces el cuchillo.

Hasta el lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local que se encargó de controlar al hombre, aparentemente afectado. Fue detenido por un delito de robo con intimidación.

El suceso se produjo a la entrada del supermercado situado cerca del Paseo de los Puentes a escasos minutos de la hora de cierre.

"El susto a mí no me lo quita nadie", declaró al poco tiempo la cajera afectada. Afortunadamente, el suceso quedó en un susto.