Extinguido el incendio forestal declarado en el entorno de Pocomaco en A Coruña

El incendio declarado pasadas las 13:00 horas en el entorno de Pocomaco y de la parroquia de San Cristovo das Viñas ya se encuentra extinguido. Según informa el Concello da Coruña, el fuego ha afectado a una superficie forestal inferior a una hectárea.

El incendio ha dado lugar a una intensa columna de humo que se podía ver desde distintos puntos del polígono e incluso desde otros lugares de la ciudad de A Coruña, como desde la Tercera Ronda en dirección hacia la ciudad.

Medio Rural ha movilizado por el momento a un agente, tres brigadas, tres motobombas, aunque finalmente solo se emplearon dos, y un helicóptero. Efectivos del cuerpo de bomberos de A Coruña también se han desplazado hasta el punto. Pasadas las 14:18 horas el fuego quedaba estabilizado, por lo que se retiró la presencia del helicóptero. Posteriormente, quedaba oficialmente extinguido.

Debido a la presencia del fuego en las inmediaciones de las vías del tren, Adif suspendió durante una hora y media la circulación ferroviaria en la estación de A Coruña. Fuentes de Renfe confirmaron la interrupción hacia las 13:30 horas de este jueves, aunque el servicio quedó restablecido sobre las 15:00 horas.

De esta manera se están viendo afectados todos los trenes de pasajeros que tenían la llegada o la salida programada en la ciudad herculina, debido a la cercanía del incendio con las vías del tren.

Cerca de aquí, también en San Cristovo das Viñas, se declaró un conato de incendio forestal la semana pasada.

En este caso la rápida actuación de los efectivos de emergencias permitió extinguir el fuego en unas cuatro horas, con una superficie quemada que no llegó a una hectárea.