El Consorcio As Mariñas aprueba por unanimidad los pliegos del nuevo contrato de recogida de basura

El Consorcio As Mariñas celebró en el mediodía de hoy su pleno, en el que se aprobaron por unanimidad los pliegos que regirán la contratación del principal servicio que gestiona la entidad: la recogida y transporte de residuos. Esta nueva licitación se realizará toda vez que concluyó la vigencia de la anterior, actualmente prorrogada.

Al pleno asistieron, además del presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, de Bergondo, Alejandra Pérez, de Cambre, Diana Piñeiro, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, de Culleredo, José Ramón Rioboo, de Sada, Benito Portela, y la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

El foco de las alcaldesas y alcaldes está puesto en que la nueva contratación permita incrementar sustancialmente la calidad del servicio a la ciudadanía. En este sentido, Santiso apunta a varias mejoras que se han introducido ya en los pliegos para adaptar la prestación "ás necesidades reais da veciñanza dos 8 municipios".

El nuevo servicio acentuará las medidas de sostenibilidad. Se reforzará la recogida separada, procurando una mayor separación en origen que sume para aumentar los niveles de reciclaje. Además, el adjudicatario deberá efectuar medidas específicas para recuperar materiales y objetos que puedan tener una segunda vida útil, especialmente a través de los puntos limpios.

Otro aspecto que enfatiza el Consorcio para el nuevo servicio se refiere a la planificación territorial diferenciada. Las propuestas deberán adaptarse a la realidad de cada municipio y a su estructura territorial, teniendo en cuenta las zonas densas, intermedias y dispersas.

Más control sobre la calidad del servicio

El servicio tendrá un doble control de calidad, interno y externo, para verificar de forma independiente la ejecución adecuada. También se reforzará el control tecnológico del servicio, con sistemas de identificación, trazabilidad, geolocalización y registro de incidencias.

El contrato se dividirá en dos lotes. El primero, de 10 años de duración, será la contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos, y la gestión de los puntos limpios. Y el segundo lote, de 5 años y reservado a centros especiales de empleo, abarcará la recogida de residuos voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

A nivel económico, el presupuesto anual será de 16.055.617,37 euros, de los que 15.106.692,21 euros corresponden al lote 1 y 948.925,16 euros, al lote 2. Teniendo en cuenta los años de ejecución reseñados, el presupuesto de licitación total será de 155.811.547,90 euros.

Una vez aprobados los pliegos, el Consorcio As Mariñas remitirá la documentación al Diario Oficial de la Unión Europea para abrir el plazo de presentación de ofertas cuanto antes. La intención de la entidad reside en adjudicar el servicio hacia final del año para que pueda entrar en funcionamiento en la primera parte de 2027.

Otros puntos

Además, el pleno aprobó la actualización de las cifras de población, referidas al 1 de enero de 2025 según la revisión del Padrón Municipal declarada por el Gobierno del Estado en el Real Decreto 1117/2025. El total de habitantes del territorio del Consorcio As Mariñas se sitúa en 145.372.

Finalmente, los alcaldes y alcaldesas aprobaron la solicitud de subvención a la Deputación da Coruña para el mantenimiento del servicio de asesoría jurídica social especializada. Se trata de una ayuda de 65.000 euros que permitirá cofinanciar el 48,97% de la prestación, siendo el importe restante aportado por el Consorcio.