Investigan la aparición de un bebé fallecido en Sada (A Coruña) tras el ingreso de una mujer en el CHUAC

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que apareció un bebé fallecido en una vivienda de Sada la semana pasada, en concreto en un armario del domicilio familiar, en un caso que ya se encuentra judicializado. El asunto se encuentra en la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Betanzos, que se encontraba en funciones de guardia en ese momento.

Según ha podido saber Quincemil a través de fuentes conocedoras del caso, la investigación se inició después de que una mujer ingresase en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con un cuadro clínico que hacía sospechar a los profesionales sanitarios que podría haber dado a luz recientemente, en concreto una hemorragia y restos compatibles con un parto.

A raíz de esa asistencia médica se activó el protocolo correspondiente y se remitió un parte al juzgado de guardia. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron que el órgano judicial recibió la pasada semana un informe médico en el que se daba cuenta del ingreso de una mujer que, aparentemente, había dado a luz, aunque no residía en el partido judicial donde fue atendida.

La investigación condujo posteriormente a una vivienda situada en el municipio de Sada, donde fue localizado un bebé fallecido en el interior de un armario. Desde ese momento, la Guardia Civil asumió las diligencias para tratar de reconstruir lo sucedido. Fuentes del Ayuntamiento de Sada confirman se prestó apoyo en el momento en el que se tuvieron conociento de los hechos a través de la Policía Local.

Será la autopsia la que deba determinar si el niño nació ya fallecido o si, por el contrario, la muerte tuvo lugar una vez que la madre dio a luz.