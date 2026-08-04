Vecinos presentan alegaciones en el Concello da Coruña contra el desarrollo del Parque del Agra

Vecinos del Agra do Orzán en una protesta en María Pita durante un Pleno de A Coruña. Quincemil

Los vecinos del Agra del Orzán, en A Coruña, han presentado este martes alegaciones contra la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Desde la Asociación de Vecinos llevan tiempo mostrando su rechazo al proyecto, ya que consideran que el plan de urbanización impulsado por el Concello supone un "atentado" y lo califican de un caso de especulación urbanística.

La entidad vecinal lleva tiempo reclamando la creación de más espacios verdes tras la apertura, el pasado mes de marzo, del Parque do Observatorio, que consideran insuficiente, al tratarse del barrio con mayor densidad de población de la ciudad y uno de los que menos zonas verdes tiene.

En esta línea, el escrito presentado este martes en Registro del Concello denuncian la existencia de errores en la documentación, documentos incompletos y un estudio de movilidad insuficiente y deficiente. A juicio de la asociación, estas deficiencias impiden que el proceso de participación pública se haya desarrollado con todas las garantías, especialmente porque, tras introducirse correcciones en la documentación, no se reabrió el plazo de exposición pública.

Además, la asociación sostiene que la modificación urbanística no responde al interés general del barrio, sino que favorece una operación especulativa, al tiempo que lamenta que se desaproveche una oportunidad para ampliar las zonas verdes y los espacios públicos en una de las áreas más pobladas de la ciudad.

La demanda de espacios verdes en el barrio se trata de una petición histórica que los vecinos llevan pidiendo años. "Parque da Agra xa! 50 anos de barrio. Zonas verdes para cando?" reza la pancarta que los vecinos siempre han desplegado para defender la transformación de este ámbito.

El plan urbanístico, conocido como Parque del Agra, contempla una modificación en el plan general que permitiría construir viviendas cerca del Observatorio.

La ubicación es la antigua parcela de las Adoratrices. Aquí, la modificación urbanística impulsada por un procedimiento iniciado por la empresa Dricar de Inversiones S.L., del empresario coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebrián, plantea una reordenación integral del ámbito del Parque del Agra, donde se podrían levantar 400 viviendas en torres residenciales.