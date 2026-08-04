Trasladada una persona al hospital de A Coruña tras un accidente cerca del aeropuerto de Alvedro

Una persona tuvo que ser trasladada este martes por la mañana al hospital tras un accidente entre dos vehículos en la avenida de Alvedro, en el municipio coruñés de Culleredo.

El siniestro se produjo a las 10:50 horas en esta vía, situada junto al Aeropuerto de A Coruña. Se trató de una colisión entre dos vehículos que circulaban por la carretera. Como consecuencia del impacto, uno de ellos acabó desplazado hacia una zona de pendiente, por lo que su conductor necesitó la ayuda de los Bomberos para poder salir del vehículo, aunque no fue necesario excarcelarlo.

Finalmente, el herido fue trasladado por los servicios de urgencias sanitarias al hospital. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los bomberos.