Teixeiro (A Coruña) conocerá este jueves las cuatro alternativas de Adif para recuperar el paso sobre las vías del tren

El Concello de Curtis celebrará este jueves, a las 19:00 horas, una reunión informativa con los vecinos de Teixeiro para dar a conocer las cuatro alternativas planteadas por Adif con el objetivo de recuperar la movilidad entre ambos lados de la vía ferroviaria tras el cierre del paso a nivel de la estación.

El encuentro tendrá lugar en el Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro y servirá para explicar las distintas opciones propuestas por el administrador ferroviario para construir un paso elevado o subterráneo que sustituya al antiguo cruce.

El cierre del acceso al paso a nivel, producido después de que Adif vallara las plataformas y prohibiera cruzar las vías, provocó un importante malestar entre la población.

Como respuesta, los vecinos impulsaron una plataforma que logró reunir 2.142 firmas para reclamar una solución.

Cuatro propuestas sobre la mesa

Tras las reivindicaciones vecinales, Adif mantuvo una reunión con el gobierno municipal en la que presentó cuatro posibles alternativas, que ahora serán trasladadas directamente a la ciudadanía.

Dos de ellas contemplan la construcción de un paso elevado, diferenciándose únicamente por la ubicación de la infraestructura. Las otras dos apuestan por soluciones subterráneas, bien mediante el aprovechamiento del paso inferior ya existente para vehículos o mediante la construcción de un nuevo paso bajo las vías.

La propuesta que finalmente resulte elegida sería financiada al 50% entre Adif y el Concello de Curtis, a través de un convenio que deberá ser aprobado por el pleno municipal.

Los vecinos reclaman una solución

Actualmente, los peatones se ven obligados a utilizar el paso inferior de la carretera AC-231 para cruzar de un lado a otro de la vía. Según el Concello, esta infraestructura presenta problemas de seguridad y accesibilidad, lo que dificulta el tránsito diario de los vecinos.

Con esta reunión, el gobierno local pretende informar a la ciudadanía sobre las distintas alternativas y reafirmar su apoyo a las demandas vecinales para recuperar un cruce ferroviario que sea seguro y accesible.