La sardina mantiene el tirón en A Coruña más de un mes después de San Juan: "Se vende bien siempre"

Sardinas en el mercado de la plaza de Lugo, en A Coruña. Quincemil

Más de un mes después de la noche de San Juan, cuando la sardina alcanza tradicionalmente su momento de mayor protagonismo, este pescado continúa siendo uno de los productos más demandados en las pescaderías de A Coruña.

En el mercado de la Plaza de Lugo, las vendedoras aseguran que las ventas siguen funcionando a buen ritmo y destacan especialmente la calidad del producto de esta campaña.

"La sardina se vende bien siempre", explican las placeras, que consideran que esta temporada ha sido, como mínimo, tan positiva como la anterior. De hecho, aseguran que "este año puede haber sido incluso mejor" en cuanto a ventas.

La principal dificultad de la campaña no ha estado en la demanda, sino en la disponibilidad del producto. Según relatan, "en esta temporada le dieron poca cuota a los pescadores y fue un poco más complicado mantener un buen volumen de producto", una circunstancia que ha condicionado el abastecimiento durante parte del verano.

Una campaña marcada por la calidad

Pese a ello, las profesionales del mercado destacan que la calidad de la sardina ha sido especialmente buena este año. "Tiene grasa y está muy rica", resumen, una característica muy valorada por los consumidores y que explica, en parte, que siga teniendo una elevada aceptación incluso a principios de agosto.

Las previsiones apuntan además a que continuará presente en las pescaderías durante las próximas semanas. "Aún queda todo este mes con bastante sardina", señalan las placeras, aunque recuerdan que el interés del consumidor suele cambiar con la llegada de septiembre.

Y es que, más allá de la disponibilidad, también influyen los hábitos de consumo. Según explican, "a partir de septiembre, la gente ya no las compra tanto, aunque la haya", por lo que la campaña entra entonces en su recta final.