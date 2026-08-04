El PSOE archiva la denuncia interna contra Inés Rey y José Manuel Lage por un supuesto acoso laboral

El PSOE ha acordado archivar los dos expedientes informativos abiertos tras las denuncias presentadas por las exconcejalas socialistas Eva Martínez Acón y Esther Fontán contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, por un supuesto caso de acoso laboral durante la pasada legislatura.

Las resoluciones a las que ha tenido acceso Quincemil, firmadas el 3 de agosto por el secretario de Organización y Administración de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de A Coruña, Diego Fernández López, acuerdan "sobreseer y archivar" ambos procedimientos y no iniciar expediente sancionador para ninguna de las partes, al asumir la propuesta elevada por la instructora tras la práctica de las diligencias.

Las denuncias fueron presentadas el 18 de diciembre de 2025 ante el Órgano contra el Acoso del PSOE. En el caso de Eva Martínez Acón, los hechos denunciados se referían al periodo comprendido entre 2020 y 2021, cuando era concejala y secretaria general de la agrupación municipal. Esther Fontán, por su parte, denunció hechos ocurridos entre 2020 y 2023 durante su etapa como responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Gobierno local.

Tras recibir las denuncias, la Asesoría Jurídica Federal trasladó ambos asuntos a la Secretaría de Organización provincial, que decidió abrir expedientes informativos para determinar los hechos y valorar si procedía incoar un expediente disciplinario. La instructora designada practicó distintas pruebas documentales y tomó declaración tanto a las denunciantes como a Inés Rey y José Manuel Lage.

En el expediente correspondiente a Eva Martínez Acón también se incorporaron tres audios aportados por la denunciante. Sin embargo, la instructora decidió no tenerlos en cuenta al señalar que existían "serias dudas" sobre el origen de las grabaciones, al desconocer si estaban completas, su contexto, la identidad de todas las personas presentes y si existía autorización para realizarlas. Tanto Inés Rey como José Manuel Lage manifestaron que desconocían haber sido grabados.

En el caso de Esther Fontán, además de la documentación aportada por ambas partes, Inés Rey presentó una transcripción de conversaciones de WhatsApp con la denunciante. Posteriormente, la instructora comprobó la autenticidad de esos mensajes mediante la exhibición del teléfono móvil de la alcaldesa, dejando constancia del resultado en el acta correspondiente.

Una vez analizada toda la documentación, la instructora remitió el 31 de julio su propuesta de resolución a la Secretaría de Organización provincial, planteando el sobreseimiento de ambos expedientes informativos. La dirección provincial del PSOE asumió esa propuesta y resolvió archivar los procedimientos sin abrir expediente sancionador contra ninguna de las personas implicadas.

El PP dice que los audios "los pudimos escuchar todos"

Fuentes del Partido Popular han valorado la noticia a Quincemil como "un procedimiento interno dentro de su partido que desconocemos y poco podemos decir. Ahí quedan las denuncias que fueron públicas y salieron en diversos medios y también los audios de la alcaldesa Inés Rey y su segundo, Lage Tuñas, que todos pudimos escuchar".