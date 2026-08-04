Lorenzo promete "encerrarse con los ministros" para garantizar los proyectos pendientes de A Coruña

La senadora del PP Rosa Gallego, el candidato a la Alcaldía Miguel Lorenzo y el diputado Álvaro Pérez. PP de A Coruña

Cuando un partido no gobierna en una ciudad y sí lo hace aquella fuerza política que también dirige el Estado, suele repasar aquellos proyectos de participación nacional en un municipio que no avanzan según lo previsto o tardan en arrancar. Eso ha hecho el PP de A Coruña este martes: denunciar "los continuos incumplimientos del Gobierno de España con A Coruña".

La ampliación de Alfonso Molina, el vial 18, la construcción de la cuarta ronda, la ampliación del puente de A Pasaxe, mejoras en el aeropuerto de Alvedro, la recuperación de la antigua cárcel provincial.

La senadora popular Rosa Gallego y el candidato a la Alcaldía Miguel Lorenzo apuntaron estos proyectos que abordan los socialistas en A Coruña y Madrid y que están ralentizados o paralizados, algunos también planteados cuando el PP gobernaba en la ciudad y en el país.

El portavoz popular en la Corporación centró sus críticas en la actitud de la alcaldesa. Lorenzo lamentó que Rey "presuma ahora de crear una comisión de seguimiento de Alfonso Molina cuando las obras deberían estar ya finalizadas" y consideró que este anuncio "es una tomadura de pelo para los coruñeses".

Lorenzo denunció que el retraso en Lavedra es "el símbolo de una política basada en anuncios incumplidos" que también afecta a las conexiones ferroviarias y a otras infraestructuras que esperan proyecto y ejecución como la cuarta ronda o la ampliación en A Pasaxe.

"Cuando sea alcalde de A Coruña no voy a esperar sentado a que los ministros se acuerden de nuestra ciudad. Iré a Madrid las veces que haga falta, llamaré a todas las puertas y me encerraré en los despachos de los ministros hasta salir con una fecha y un compromiso para A Coruña. Mi obligación será defender los intereses de esta ciudad, gobierne quien gobierne en La Moncloa", promete Lorenzo.

Anuncios, fotos y promesas incumplidas

Gallego y Lorenzo lamentaron la "acumulación de promesas incumplidas mientras las actuaciones estratégicas para el desarrollo de la ciudad siguen sin ejecutarse". Ambos criticaron a la alcaldesa, Inés Rey, por "falta de exigencia" al Ejecutivo central "ante el retraso de las principales inversiones estatales" y se quejaron de que este no tenga a A Coruña entre sus prioridades.

La senadora se refirió a la situación de la antigua prisión y a una reciente sentencia de la Audiencia Provincial. "Ese fallo nos da la razón. El único partido que defendió que la cárcel era de los coruñeses fue el Partido Popular. Dice que el Estado tiene que asumir el mantenimiento. Debería entregar la cárcel ya y participar en su rehabilitación. Está en un estado lamentable, como el resto de las infraestructuras de la ciudad", comentó Gallego.

Los populares critican "los anuncios, las fotografías y las promesas incumplidas". Exigen al Gobierno estatal que ejecute "de una vez las inversiones imprescindibles para el desarrollo de la ciudad" y que el Ayuntamiento "ejerza una defensa firme de los intereses de A Coruña" ante la administración central.