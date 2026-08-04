Dos de los heridos en el incendio de A Coruña continúan ingresados en la unidad de quemados del CHUAC

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo. Xunta de Galicia.

Los dos pacientes que permanecen ingresados tras el incendio declarado en la madrugada del sábado al domingo en un edificio de la calle Nicomedes Pastor Díaz, en A Coruña, continúan estables y evolucionan favorablemente, según el último parte médico difundido por el complejo hospitalario.

Ambos permanecen hospitalizados en la unidad de quemados, donde reciben tratamiento por quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo. Aunque su evolución es positiva, continúan ingresados para seguir bajo observación médica.

Por su parte, el tercer paciente que había sido trasladado e ingresado en planta ya ha recibido el alta hospitalaria, al presentar una evolución favorable.

El incendio se declaró en la madrugada de sábado a domingo en un inmueble de la calle Nicomedes Pastor Díaz, y obligó a movilizar a los Bomberos de A Coruña, servicios sanitarios y cuerpos de seguridad. El fuego generó una importante columna de humo y provocó el desalojo preventivo del edificio mientras los equipos de emergencia trabajaban para extinguir las llamas y atender a las personas afectadas.

La investigación apunta a que la causa del incendio fue un patín eléctrico que estaba cargando la batería.