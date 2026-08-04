A Coruña humanizará la calle Atocha Alta, con una inversión de casi 365.000 euros

Las obras de humanización y mejora de la accesibilidad en la calle Atocha Alta comenzarán en las próximas semanas. Así lo ha confirmado este martes el Concello, junto a que el proyecto se enmarca dentro de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de Barrios.

La intervención, que cuenta con una inversión total de 364.794,82 euros, supone la humanización del tramo central de la calle, entre las plazas de Cántigas da Terra, en su extremo oeste, y Juan Manuel Iglesias Mato, en su extremo sur, además de un tramo de la calle Tui hasta su intersección con la calle Cuevas.

La actuación incluye la ejecución de nuevos pavimentos peatonales, con superficies diferenciadas que cumplen la normativa de accesibilidad; la renovación del pavimento de la calzada; la implantación de una nueva red de recogida de aguas pluviales; la renovación de las redes de saneamiento; el refuerzo de la iluminación pública de la zona; la mejora de la señalización viaria; la instalación de nuevo mobiliario urbano; y la plantación de arbolado en todos los puntos donde sea posible.

"Este Gobierno municipal tiene como uno de sus grandes objetivos llevar mejoras y modernizaciones integrales como esta a todos los barrios de la ciudad, algo que estamos consiguiendo gracias a la planificación exhaustiva del Plan de Barrios. La actuación de Atocha Alta se suma a tantas otras que hemos llevado a cabo estos años con el fin de dotar a la ciudadanía de mejores servicios, entornos y equipamientos urbanos", subrayó Jesús Celemín, concejal de Infraestructuras.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de seis meses desde la fecha de inicio de los trabajos. El barrio de Monte Alto cuenta actualmente con otros proyectos de gran inversión en marcha, como la renovación integral de pavimentos y la mejora de la accesibilidad de la calle Ángel Rebollo, que supone una inversión municipal de 1.500.000 euros.