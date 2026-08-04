La conductora autora del atropello ayer en Alfonso Molina, en A Coruña, dio positivo en alcohol y drogas

Las pruebas de detección de alcohol y drogas realizadas a la autora del atropello sucedido ayer a media tarde en Alfonso Molina, a escasos 200 metros de la parada de bus de la Fábrica de Armas, han resultado positivas en ambos casos, según han informado fuentes oficiales a Quincemil.

El accidente, que tuvo lugar a las 18:50, fue causado por una mujer que iba al volante de un SEAT de color rojo. A su paso, arrolló a un total de dos personas jóvenes, que quedaron tumbadas en el suelo. Los daños en la parte frontal del vehículo y en el propio cristal dejan muestra de la dureza del impacto.

Ambas víctimas fueron trasladadas al CHUAC para su atención y atendidas tanto de los golpes como de las contusiones de consideración diversa causadas a consecuencia del impacto. El pronóstico, a falta de actualización de parte médico, era reservado.