El Concello de Oza-Cesuras (A Coruña) recomienda no emplear el agua para consumo humano "hasta nuevo aviso"

El pasado jueves por la noche, el municipio de Oza-Cesuras sufrió una avería en su red de abastecimiento de agua, lo que dejó durante al menos cuatro días sin suministro a los vecinos. El motivo de esta avería estaría, como indicó la empresa adjudicataria, en un conjunto de causas: desde la escasez de lluvias y el descenso de las reservas al elevado consumo y un problema en la captación. Todo ello derivó en una interrupción generalizada.

"Durante ese tiempo, muchos vecinos, negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como huertas, se han visto seriamente afectados, sin que se haya habilitado un abastecimiento suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población", denuncia esta semana una vecina de la localidad, que apunta también a los episodios de altas temperaturas que se están registrando en un municipio en el que, además, residen muchas personas mayores.

El Concello informaba el sábado que la avería quedaría resuelta el domingo y que este agua sería apta para el consumo pese a tener episodios de turbidez.

Sin embargo, llegada la noche del domingo, no todos los vecinos del municipio tenían de nuevo agua.

Y quienes sí vieron su suministro restablecido pudieron comprobar cómo el agua salía turbia y con mal olor, un aspecto que, en palabras de una de las vecinas afectadas, "no se corresponde con lo que cabría esperar de un suministro apto para el consumo".

Este mismo lunes, el Concello publicaba un bando en el que se explicaba que solamente se había restablecido el abastecimiento en la zona de Cesuras y que, debido a la turbidez, se recomienda no emplear el agua para consumo humano "hasta nuevo aviso".

Ante esta situación, los vecinos de la localidad demandan una investigación y una comunicación transparente que aclare qué controles sanitarios se han realizado y qué garantías hay de que se pueda consumir de manera segura el agua.

El BNG y PSOE reclaman medidas urgentes

Este mismo martes, el BNG de Oza-Cesuras ha emitido un comunicado en el que demandan "de maneira urxente" soluciones temporales que garanticen el acceso a agua potable en las zonas afectadas.

Estafenía Busto, portavoz municipal, declara que "unha zona de Cesuras leva sen auga máis de 72 horas e o goberno municipal non ofreceu información de primeira man ás afectadas nin solucións temporais".

Los nacionalistas piden medios alternativos de suministro de agua como camiones cisterna con agua potable en los núcleos afectados.

Además, demandan también "total transparencia" e informes puntuales de la evolución de la incidencia y una comunicación fluida por parte del Concello.

"Somos conscientes da dificultade que supón resolver unha incidencia destas características, mais consideramos que a veciñanza ten dereito a recibir información clara, actualizada e transparente sobre o alcance da avaría, os traballos que se están a realizar para reparala e os prazos previstos para o restabelecemento do servizo", añade Busto.

Por su parte, el pasado sábado, el PSOE local cifraba en 700 los vecinos de Cesuras afectados por el corte de agua. En la misma publicación, los socialistas denunciaban que el Concello no estaba informando de si estaba llevando a cabo alguna actuación para facilitar el agua y exigía al gobierno local que "tome las medidas pertinentes para poner solución cuanto antes a este problema".