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La caída de un niño de una bicicleta en Manuel Azaña, en A Coruña, moviliza al 061
El suceso tuvo lugar a las 21:44 en esta calle. Cayó, por causas que se desconocen, del vehículo de dos ruedas
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La tarde-noche de ayer fue de un gran número de sucesos a nivel de circulación en A Coruña. Más allá del atropello a dos personas en Alfonso Molina, un menor se cayó de una bicicleta en la que estaba circulando por la calle Manuel Azaña, a la altura del número 27.
El 112 Galicia fue requerido tras presenciar un transeúnte la escena, y observar cómo el menor se había lesionado a consecuencia del impacto. Fueron movilizados Policía Local, Bomberos y el propio 061.
Por el momento se desconoce el estado de la persona herida, que fue atendida en el lugar de los daños causados a consecuencia de la caída.