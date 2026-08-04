La caída de un niño de una bicicleta en Manuel Azaña, en A Coruña, moviliza al 061

La tarde-noche de ayer fue de un gran número de sucesos a nivel de circulación en A Coruña. Más allá del atropello a dos personas en Alfonso Molina, un menor se cayó de una bicicleta en la que estaba circulando por la calle Manuel Azaña, a la altura del número 27.

El 112 Galicia fue requerido tras presenciar un transeúnte la escena, y observar cómo el menor se había lesionado a consecuencia del impacto. Fueron movilizados Policía Local, Bomberos y el propio 061.

Por el momento se desconoce el estado de la persona herida, que fue atendida en el lugar de los daños causados a consecuencia de la caída.