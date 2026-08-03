Un incendio en un colchón obliga a intervenir a los bomberos en la Sagrada Familia, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervinieron en la noche de este domingo en un incendio declarado en una vivienda de la calle Sagrada Familia. El aviso se recibió a las 21:51 horas y, a la llegada de los efectivos, el fuego ya había sido sofocado por los propios vecinos con extintores portátiles.

El incendio se originó en una parte de un colchón y las llamas llegaron a propagarse a unas cortinas de la habitación afectada. Tras comprobar que la situación era segura, los bomberos realizaron labores de ventilación mecánica para eliminar el humo acumulado y permitir que los ocupantes pudiesen regresar a la vivienda.

El suceso se saldó únicamente con daños materiales, concentrados en la habitación donde se inició el fuego y provocados también por el polvo de los extintores utilizados durante la primera intervención de los vecinos.

Una olla al fuego provoca una gran humareda en la calle Europa

Horas antes, a las 17:54 horas, los bomberos también tuvieron que desplazarse a una vivienda de la calle Europa tras recibir un aviso por la salida de abundante humo por las ventanas del inmueble.

Una vez en el interior comprobaron que el origen del incidente era una olla que había quedado al fuego mientras no había nadie en la vivienda. Los efectivos retiraron el foco del problema y ventilaron el domicilio, evitando que el incidente fuese a mayores. En este caso tampoco se registraron heridos.