¿Puedes ver el eclipse de agosto desde tu calle en A Coruña? La guía de los mejores lugares por barrios

El 12 de agosto A Coruña será uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse total de Sol. La ciudad quedará inmersa durante unos instantes en la sombra de la Luna y miles de personas saldrán a la calle para presenciar un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en estas condiciones durante varias décadas.

Aunque el litoral será el gran protagonista, no será necesario desplazarse siempre hasta la costa. El Ayuntamiento ha identificado numerosos espacios repartidos por toda la ciudad que reúnen las condiciones adecuadas para observar el eclipse, siempre que cuenten con un horizonte oeste despejado y libre de obstáculos, más allá de los dos grandes puntos, el Paseo Marítimo a la altura de Orzán, y el Monte de San Pedro. La Torre de Hércules permanecerá cerrada.

Monte Alto

Monte Alto es uno de los barrios con más alternativas. El Campo da Rata ofrece algunas de las mejores panorámicas de la ciudad para seguir el eclipse. Lugares como Adormidaderas o San Amaro también permitirán una buena panorámica.

Ciudad Vieja

La Ciudad Vieja también contará con excelentes ubicaciones gracias a su orientación hacia el océano. Los Jardines de San Carlos, los baluartes y la zona del Parrote permitirán contemplar el fenómeno con una amplia visión del horizonte.

Orzán y Riazor

Las playas del Orzán y Riazor serán dos de los lugares con mayor afluencia de público. Tanto los arenales como el paseo marítimo ofrecen una visibilidad prácticamente completa hacia el oeste, imprescindible cuando el Sol se encuentre muy próximo al horizonte.

Labañou, Los Rosales, Visma y Bens

En la zona oeste de la ciudad destacan varios de los espacios más recomendables para seguir el eclipse. El Monte de San Pedro, la playa de Labañou, el Parque de Bens, los acantilados y el paseo marítimo conforman una amplia oferta de lugares abiertos con excelentes condiciones para la observación.

Agra del Orzán, Os Mallos, Sagrada Familia y A Falperra

Quienes residan en estos barrios tienen en el parque de Santa Margarita la principal referencia para seguir el eclipse sin salir de la zona. No obstante, quienes busquen una visión completamente despejada del horizonte podrán acercarse al litoral.

Matogrande, Eirís, Monelos y O Castrillón

El Parque de Eirís será el principal punto de observación para estos barrios gracias a sus espacios abiertos. En el caso de O Castrillón, también figura el Parque Europa, aunque los técnicos recomiendan desplazarse hacia Eirís o la fachada marítima para obtener una mejor perspectiva.

Elviña y A Zapateira

Las zonas altas del campus universitario y los distintos miradores naturales de A Zapateira ofrecen una posición elevada desde la que seguir el eclipse con buenas condiciones de visibilidad.

Palavea

Las áreas abiertas situadas junto a la ría constituyen la mejor alternativa para los vecinos de Palavea, especialmente aquellos puntos sin edificaciones que dificulten la visión hacia el oeste.

Mesoiro, Novo Mesoiro y Feáns

Los barrios situados en el interior disponen de varios espacios elevados y campos abiertos desde los que será posible observar el eclipse. En el caso de Novo Mesoiro, una de las opciones es desplazarse hasta el entorno del Monte Xalo, ya fuera del término municipal, para disfrutar de una perspectiva todavía más amplia.

La importancia del horizonte

Más allá del barrio desde el que se siga el eclipse, los especialistas recuerdan que el aspecto más importante será elegir un lugar con el horizonte oeste completamente despejado, ya que el Sol estará muy bajo cuando se produzca la totalidad. También insisten en utilizar gafas homologadas para la observación de eclipses durante todas las fases parciales del fenómeno y seguir en todo momento las indicaciones del dispositivo de seguridad que organizarán las administraciones.

Un mapa interactivo

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha un mapa interactivo para facilitar a la ciudadanía los diferentes lugares clave para poder contemplar este fenómeno. Está disponible en la web municipal, y consta de diferentes localizaciones e imágenes para identificar las zonas.