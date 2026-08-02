Dos de los heridos en el incendio de esta noche en A Coruña permanecen en la Unidad de Quemados del CHUAC

El incendio registrado en la madrugada de este domingo en una vivienda de A Coruña se ha saldado, por el momento, con once personas trasladadas al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con heridas de diversa consideración.

Según el parte médico facilitado por el centro sanitario, dos de los afectados han tenido que ser ingresados en la Unidad de Quemados. Ambos presentan intoxicación por inhalación de humo y diversas heridas, y su pronóstico es reservado.

Además, otras nueve personas permanecen en la unidad de observación del servicio de Urgencias, donde continúan siendo atendidas y están pendientes de evolución. En todos los casos, el pronóstico también es reservado.

El incendio se produjo durante la madrugada en un inmueble de A Coruña en la calle Nicomedes Pastor Díaz, a la altura de un primer piso, y movilizó a un amplio operativo de emergencias. Las causas del fuego continúan investigándose, aunque todo apunta a que ardió un patinete eléctrico en un domicilio subarrendado por habitaciones.