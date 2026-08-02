Tres heridos en un choque frontal entre un coche y una furgoneta en Oza-Cesuras (A Coruña)

Tres personas resultaron heridas este domingo tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta registrada en el municipio coruñés de Oza-Cesuras. El accidente tuvo lugar poco antes de las 12:00 horas en el kilómetro 20 de la carretera AC-840, vía que conecta Betanzos con Agolada. Tras recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Curtis y los Bomberos de Betanzos para atender la incidencia.

Según informó el 112 y recoge Europa Press, las tres personas implicadas se encontraban conscientes y no fue necesario excarcelarlas, ya que estaban liberadas y accesibles a la llegada de los equipos de intervención. No obstante, debido a las lesiones sufridas, fueron evacuadas por los servicios sanitarios a distintos hospitales de la provincia de A Coruña.

Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la colisión.