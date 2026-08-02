Heridas once personas en el incendio de una vivienda en A Coruña por la explosión de un patinete

Once de personas resultaron heridas durante la madrugada de este domingo en el incendio registrado en una vivienda de la calle Nicomedes Pastor Díaz, en A Coruña. El fuego movilizó a un amplio dispositivo de emergencias y obligó a evacuar a varios vecinos del edificio afectado.

Según las primeras informaciones de los servicios de emergencia, el incendio se originó tras la explosión de un patinete eléctrico sobe las 2:00 horas en una vivienda del inmueble, dividida en arrendamiento por habitaciones individuales. Los servicios sanitarios trasladaron a nueve de los heridos al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), donde fueron atendidos principalmente por inhalación de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Extinción de Incendios de A Coruña, Policía Local, Policía Nacional, 061 y Cruz Roja, que trabajaron en la extinción del fuego, la evacuación de los residentes y la atención a las personas afectadas.

Una vez extinguido el incendio y comprobado el estado del inmueble, los servicios de emergencia permitieron en torno a las 6:00 horas el regreso a sus viviendas a buena parte de los residentes, mientras que las viviendas más afectadas permanecieron desalojadas.