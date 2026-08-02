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A Coruña

Heridas once personas en el incendio de una vivienda en A Coruña por la explosión de un patinete

El fuego, originado de madrugada en un inmueble de la calle Nicomedes Pastor Díaz, obligó a desplegar un amplio operativo de emergencias

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Once de personas resultaron heridas durante la madrugada de este domingo en el incendio registrado en una vivienda de la calle Nicomedes Pastor Díaz, en A Coruña. El fuego movilizó a un amplio dispositivo de emergencias y obligó a evacuar a varios vecinos del edificio afectado.

Imágenes del incendio.

Según las primeras informaciones de los servicios de emergencia, el incendio se originó tras la explosión de un patinete eléctrico sobe las 2:00 horas en una vivienda del inmueble, dividida en arrendamiento por habitaciones individuales. Los servicios sanitarios trasladaron a nueve de los heridos al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), donde fueron atendidos principalmente por inhalación de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Extinción de Incendios de A Coruña, Policía Local, Policía Nacional, 061 y Cruz Roja, que trabajaron en la extinción del fuego, la evacuación de los residentes y la atención a las personas afectadas.

Una vez extinguido el incendio y comprobado el estado del inmueble, los servicios de emergencia permitieron en torno a las 6:00 horas el regreso a sus viviendas a buena parte de los residentes, mientras que las viviendas más afectadas permanecieron desalojadas.