Evacúan al CHUAC de A Coruña a una crucerista de 61 años tras sufrir un accidente en el Britannia

Vista del crucero Britannia desde el helicóptero de rescate Pesca II, que acudió a evacuar a una mujer tras sufrir un accidente, a 1 de agosto de 2026. Guardacostas de Galicia.

Una pasajera de 61 años a bordo del crucero Britannia ha sido evacuada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un accidente cuando el barco navegaba a una distancia superior a las 130 millas al norte de Estaca de Bares.

En torno a las 17.00 horas del sábado, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) de Madrid recibió un aviso desde un homólogo francés, que informó de que era necesario evacuar por helicóptero a una pasajera de este crucero, que en ese momento se encontraba a 175 millas al norte de Estaca de Bares.

El CNCS informó de lo sucedido al centro de Fisterra, que, a su vez, se coordinó con el Servizo de Gardacostas de Galicia. Un equipo del mismo se encargó de realizar el rescate utilizando el helicóptero Pesca II. Este organismo autonómico situó al crucero a una distancia de 130 millas al norte del cabo indicado.

Sobre las 19.20 horas, según explica Europa Press, el Pesca II comunicó que había izado a la mujer junto a un acompañante. El helicóptero los trasladó hasta el aeropuerto de Alvedro, donde el personal sanitario del 061, avisado por Salvamento, les esperaba para evacuar a la paciente al hospital.