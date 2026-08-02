A Coruña recuperará en septiembre los bonos de aparcamiento de bajo coste en la Fábrica de Tabacos

El Ayuntamiento de A Coruña volverá a ofrecer durante el próximo mes de septiembre una campaña de bonos de aparcamiento con tarifas reducidas en el parking municipal de la Fábrica de Tabacos. La iniciativa, impulsada en colaboración con Telpark, busca favorecer los desplazamientos al centro de la ciudad en un periodo de alta actividad comercial tras el verano.

La campaña estará operativa del 7 al 29 de septiembre y permitirá adquirir bonos Multipass con los que los usuarios podrán dejar su vehículo estacionado durante un máximo de 12 horas por 1,99 euros. Los pases se comercializarán en paquetes de cinco, diez o veinte usos y podrán utilizarse durante un año desde su compra.

Los bonos se gestionarán íntegramente desde la aplicación móvil de Telpark, que permitirá acceder al aparcamiento mediante el reconocimiento automático de la matrícula, sin necesidad de retirar ticket. La plataforma también permitirá cambiar el vehículo asociado al bono cuando sea necesario.

El Gobierno local enmarca esta medida en su estrategia para mejorar la movilidad hacia el centro urbano y respaldar la actividad económica. El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a facilitar los desplazamientos diarios y a apoyar tanto al comercio como a la hostelería de la ciudad.

Además, la edición de este año incorpora una ventaja adicional para los conductores de vehículos eléctricos. Quienes adquieran alguno de estos bonos podrán beneficiarse de un 30% de descuento en las recargas realizadas en los aparcamientos de Telpark que dispongan de este servicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

La campaña toma el relevo de una experiencia similar desarrollada durante las rebajas de invierno. Según los datos recogidos por Telpark, la disponibilidad de aparcamiento influye en la decisión de desplazarse al centro para realizar compras, gestiones o actividades de ocio, motivo por el que ambas entidades mantienen esta colaboración.